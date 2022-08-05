فك حصار الحبوب يتواصل.. 3 سفن تغادر موانئ أوكرانيا

فِيْ خطوة مهمة تشير إلَّى نجاح اتفاقية ممر الحبوب المبرمة بين روسيا وأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، انتقلت 3 سفن جديدة إلَّى البحر الأسود محملة بالحبوب، لتشق طريقها إلَّى الأسواق.

قالت وزارة الدفاع التركية وشهُود من رويترز، اليوم الجمعة، إن ثلاث سفن محملة بالحبوب بموجب اتفاق أخير غادرت الموانئ الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، والذي يضم موظفِيْن من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن سفِيْنتين أبحرتا من ميناء تشورنومورسك والثالثة من أوديسا.

تم السماح للسفن الثلاث التي تحمل إجمالى 58 ألف طن من الذرة بالمغادرة كجزء من الصفقة الهادفة إلَّى رفع الحظر المفروض على صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر إن السفِيْنة نافِيْستار التي ترفع علم بنما وتحمل 33 ألف طن من الذرة غادرت من ميناء أوديسا متوجهة إلَّى أيرلندا. سيتم فحص السفِيْنة من قبل مركز التنسيق المشترك شمال اسطنبول.

وغادرت السفِيْنة الثانية، روجين التي ترفع العلم المالطي، بحوالي 13 ألف طن من الذرة من ميناء تشورنومورسك، متجهة إلَّى بريطانيا تحت مراقبة فريق التفتيش المشترك.

أبحرت السفِيْنة بولارنت التي ترفع العلم التركي من تشورنومورسك إلَّى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود. قبل وصول السفِيْنة التي تحمل 12 ألف طن من الذرة إلَّى كاراسو، سيتم فحصها من قبل مركز التنسيق المشترك شمال اسطنبول.

هذا الأسبوع، أبحرت سفِيْنة رازوني، وهِيْ أول سفِيْنة محملة بالحبوب الأوكرانية تغادر ميناء أوكرانيا منذ بداية الُغُزو الروسي.

أوكرانيا مُصدِّر رئيسي للحبوب، لكن شحناتها توقفت منذ بداية الحرب لأن موانئها على البحر الأسود، الطريق الرئيسي لشحناتها، أغلقت إلَّى حد كبير، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث أزمة. أزمة فِيْ أفريقيا والشرق الأوسط.

فِيْ وقت سابق اليوم، قال الدفاع التركي، إن فريق المفتشين أكَمْل، اليوم الجمعة، فحص سفِيْنة شحن فارغة قبل توجهها لنقل الحبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ونشرت الوزارة صورا على تويتر تظهر فريق التفتيش وهُو يفحص المستودعات وأجزاء أخرى من سفِيْنة الشحن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس والتي كانت راسية فِيْ البحر الأسود شمال مضيق البوسفور فِيْ اسطنبول.

يتفقد مسؤولون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة يعملون فِيْ مركز تنسيق مشترك فِيْ اسطنبول السفن التي سيتم تنزيلها بالحبوب الأوكرانية.

وقالت وكالة الأناضول الحكومية إن التفتيش استمر نحو ساعة ونصف بينما كانت مروحية وسفِيْنتا خفر السواحل تقوم بدوريات فِيْ المنطقة.

وقالت الوزارة وشهُود من رويترز إن ثلاث سفن تحمل حبوبًا بموجب الاتفاق غادرت مينائي تشورنومورسك وأوديسا الأوكرانيين.

أبحرت أول سفِيْنة تحمل حبوبًا أوكرانية، سُمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، من أوديسا يوم الاثنين متجهة إلَّى لبنان بموجب اتفاق ممر آمن توسطت فِيْه تركيا والأمم المتحدة.