فك حصار صوامح حبوب أوكرانيا.. انفراجة فِيْ أزمة الغذاء العالمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لديها شحنات جاهزة من الحبوب للبيع تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار.

وقعت أوكرانيا وروسيا، الجمعة، اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة فِيْ موانئ البحر الأسود، فِيْ مواجهة مخاطر المجاعة التي تهدد عددًا كبيرًا من دول العالم.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة والتي تم التفاوض عليها بشق الأنفس، تحت رعاية الأمم المتحدة وأنقرة، فِيْ قصر دولما بهجة فِيْ اسطنبول، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أثار الآمال فِيْ تفاقم أزمة الغذاء العالمية. من خلال الُغُزو الروسي يمكن تخفِيْفها. .

وجاء الاتفاق تتويجا لمحادثات استمرت شهرين توسطت فِيْها الأمم المتحدة وتركيا، العضو فِيْ الناتو الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا ويسيطر على المضائق المؤدية إلَّى البحر الأسود.

وأبرز بنود الاتفاقية هُو إنشاء “ممرات آمنة” تسمح للسفن التجارية بالعبور فِيْ البحر الأسود، وتعهدت موسكو وكييف بعدم “مهاجمتها”، بحسب مسؤول أممي.

وستكون الاتفاقية سارية المفعول لمدة “120 يومًا”، أي أربعة أشهر، وهِيْ الفترة المطلوبة لإزالة حوالي 25 مليون طن من الحبوب المتراكَمْة فِيْ الصوامع الأوكرانية، مع اقتراب مَوعِد حصاد جديد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار بعد توقيع اتفاقية مع روسيا لإنهاء الحصار على صادراتها الزراعية.

وقال زيلينسكي فِيْ خطاب مساء الجمعة “هذا دليل آخر على أن أوكرانيا يمكنها الصمود فِيْ وجه الحرب”.

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلَّى الاتفاق الذي وصفه بالمهم.

سلاسل التوريد

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تؤدي اختناقات الشحن وضغوط المخزون إلَّى زيادة تمويل سلسلة التوريد. المزيد من الشركات تقدم التمويل للمستوردين لتلبية الطلب المتزايد على السلع.

فِيْ تقرير، تقدر الصحيفة أن سوق تمويل سلسلة التوريد للشركات نما العام الماضي إلَّى 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، بزيادة 38 ٪ عَنّْ عام 2022.

أدى الحصار الروسي المفروض على الموانئ الأوكرانية فِيْ البحر الأسود إلَّى ترك عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب فِيْ الصوامع، وتقطعت السبل بالعديد من السفن، وفاقم الاختناقات فِيْ سلسلة التوريد العالمية. مع العقوبات الغربية الشاملة، تصاعد معدل التضخم المتسارع فِيْ أسعار المواد الغذائية والطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم.

نفت موسكو مسؤوليتها عَنّْ أزمة الغذاء المتفاقمة، وألقت باللوم على العقوبات الغربية فِيْ إبطاء صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتعدين الطرق المؤدية إلَّى موانئها على البحر الأسود.