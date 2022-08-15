فلسطينيون ينهالون بالضرب المبرح على المتحول ساهر منذر.. والأخير يستنجد

وتعرض ساهر منذر المتحول للضرب المبرح من قبل شبان فلسطينيين، دون تحديد رواية واضحة لهذه الحادثة، التي انتشرت صورها ومقاطع الفِيْديو الخاصة بها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدّر اسم ساهر منذر الترند على تويتر، وسط مئات التعليقات المختلفة، فِيْما زعم المتحول أن الشبان الذين اعتدوا عليه حاولوا مضايقته والجلوس معه فِيْ أحد الأماكن، لكن ساهر رفض هذا الطلب، فِيْما نفى آخرون طلبه. إجابه. وقالوا إنه تعرض للضرب بسبب مظهره وملابسه وميوله.

نشر ساهر، وهُو من الجولان السوري، مقطع فِيْديو وصورًا توثق آثار الضرب على وجهه، داعيًا إلَّى إنقاذه، وكتب فِيْ تدوينة على حسابه على تويتر “أناشد حقوق الإنسان والعالم أجمع”. للتخلص من هذا الجحيم. أنا أتدمر وأموت “.

La conversa también encontró a alguien que lo defendiera a través de los sitios de comunicación, por lo que escribió un seguimiento “Mira, independientemente del contenido que presente en las redes sociales, pero esta visión no es humana, y este trabajo es imposible de يأتي. لانسان عادي بلا و يجب ان يحاكَمْ قانونيا !!!!!!! # حفظ_ساهر_منزر “.

فرد آخر “أليس هُو كبير السن أقسم أنه على ما يرام حبي هذا الإسلام إنه حلال، يرجى تفهم ذلك! ثم عَنّْدما يكون الإنسان إنسانًا، فلديك الحق فِيْ التحدث عَنّْه وتدفئة نفسك، لكنه ليس إنسانًا لأنه خارج عَنّْ غريزة الإنسان ومن المعروف أن غريزة الإنسان (ذكر، أنثى) ليست كذلك. رجل متحول جنسيا وامرأة عَنّْدما تتحول !! فِيْ فرق Tra! “

وجاءت المتابعة وأجبت “أحترم رأيك وكل الاحترام لك من عبرت عَنّْ رأيك بتعليقي. أولاً، قد أكون متابعًا لطائفة أو دين غير الإسلام ومبادئه”. ومعتقداتي، لكني لا أفرض ديني على شخص آخر غير نفسي فِيْ هذا الصدد. ثانياً لا صلة بين غريزة الإنسان والذكر والأنثى “.

وقال تعليق آخر “كل من هُو إله الحق يهاجم أي شخص بغير سبب شخصي. لن أخبرك مثل أكثر من أي شيء. أنت تستحق إذا انتهى بك لأنه ممنوع دعم الظلم (إذا حدث) أو دعمنا”. . ” تتمنى الموت، لكن كل ما تراه وسيحدث معك، أنت تعرف السبب “. وفقكَمْ الله، وفقنا جميعاً “.

يعتبر ساهر منذر من أشهر الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ضجة فِيْ الفترة الأخيرة بنشره العديد من الفِيْديوهات على صفحاته الشخصية، بسبب ميوله.