فلكية جدة السبت المقبل غرة شهر محرم فلكيًّا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل اقتران شهر محرم يوم الخميس (يوم البحث) ذو الحجة 29 1444 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م – حسب تقويم أم القرى – الساعة 08 55 مساءا بعد غروب الشمس والقمر من أفق مكة المكرمة.

اعتبر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الاقتران أحد بيوت القمر. يعني التقاء الشمس والقمر على ارتفاع في السماء، عندما يكونان على نفس خط الطول السماوي والقمر يتحرك من الغرب إلى الشرق من الشمس ؛ إنه حدث عالمي يحدث في وقت واحد لجميع أجزاء الأرض.

وأوضح أنه بحسب تقويم أم القرى، تغرب الشمس مساء اليوم التالي، الجمعة 30 ذي الحجة 1444 هـ، الموافق 29 يوليو 2022 م، من أفق مكة المكرمة الساعة 7. 02 ظهراً، وفي ذلك الوقت يكون القمر فوق الأفق بارتفاع (09) درجات، والزاوية التي يفصل عندها عن الشمس بـ “التمدد” (10) درجات، إشراقه (0.8٪). وستكون الساعة ٧٥٠ مساءا (٤٨ دقيقة) بعد غروب الشمس، وبذلك ستعطى الظروف الفلكية لدخول الشهر. أما بالنسبة لرؤية القمر، فسيكون صعبًا بالعين المجردة. بسبب ضعف الإضاءة فيها، والتي يتم تكوينها عن طريق أجهزة المراقبة.

منازل القمر

وأضاف أن هذا سيتبعه حالة أخرى للقمر تسمى “الهلال” ويعني رؤية هلال الهلال بسهولة بعد اقترانه بالشمس ووقوعه من موقعه (المحاق) وبعده. منه .. الشمس مسافة كافية حتى يظهر الضوء على سطحه، ويتحقق ذلك في اليوم التالي. يوم السبت 01 محرم 1444 هـ الموافق 30 يوليو 2022 م – حسب تقويم أم القرى – تغرب الشمس من أفق مكة المكرمة الساعة 0701 مساءً، ويكون القمر فوق الأفق عند ارتفاعها (18) درجة، والزاوية التي تفصلها عن الشمس “تمدد” (21) درجة، وسطوعها (3.4٪)، ويسهل رؤيتها بالعين المجردة، وستكون عندها. 2028 ساعة بعد غروب الشمس (ساعة و 27 دقيقة).

ما تقدم هو توضيح فقط للجانب العلمي، فيما يتعلق بتحديد بداية الشهر، سيكون وفق ما يصدر عن دائرة الهلال بالمحكمة العليا، “هكذا تم تسجيله”.