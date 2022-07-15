فلكية جدة الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة اليوم

تشهد سماء مكة المكرمة اليوم عمودي الشمس على الكعبة، والتي ستكون الثانية والأخيرة متعامدة هذا العام.

فيديو | فلكي جدة الشمس ستكون عمودية على الكعبة اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/izraD03BFm

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

صرح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهيرة في بيان له أن الثانية المتعامدة تحدث مع عودة الشمس “ظاهريا” من مدار السرطان متجه جنوبا إلى خط الاستواء حيث يتوسط خط الزوال عندما يكون على ارتفاع (90 درجة) تقريبًا، سيكون على محاذاة الكعبة المشرفة، التي يختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام الساعة 1227 ظهرًا.

الشمس عمودي على الكعبة

وأوضح أن سبب الظاهرة العمودية للشمس على الكعبة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة، مما يؤدي إلى تحرك الشمس “ظاهريًا” بين مدارات السرطان في الشمال. والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة واحدة في السنة.

وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أن المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً تشهد جميعها هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتميز بالأماكن المحصورة على الكرة الأرضية بين. خط الاستواء ومناطق السرطان والجدي. .

يشار إلى أن ظاهرة عمودية الشمس تستخدم لحساب محيط الأرض غير عددي، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تدل على كروية كوكبنا.

وستعود الشمس وتصبح متعامدة على الكعبة مرة أخرى خلال حركتها الظاهرة وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في مايو المقبل 2023.