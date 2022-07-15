فنانة مصرية تنتقد جماهير الاتحاد السكندري بعد واقعة أحمد يحيي

انتقدت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، زوجة محمد عبد المنصف “أوسا”، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية، مشجع زعيم الثغر بعد أحمد. حادثة يحيى.

وكانت جماهير اتحاد الإسكندرية قد هاجمت أحمد يحيى حارس المرمى الأول لفريق كرة القدم بالنادي، بعد أن سدد هدفه بخمسة نظيفة من سيراميكا كليوباترا.

أحمد يحيى، باكيًا، غادر مباراة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس، متأثراً بهجوم الجماهير، إضافة إلى وفاة شقيقه.

وكتبت لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الحقيقة أن المرء يسكت منذ سنوات، لكن ما حدث اليوم ليس صامتًا! أين الأخلاق أين ترتاح البشرية ما الذي حدث حقا للشعب ! “

وتابع مشهد بائس ومرعب لا علاقة له بالانسانية. أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد من الإسكندرية، حارس مجتهد ومثابر، رجل طيب وشاب في بداية مستقبله. توفي شقيقه قبل يومين ونزل في الملعب ولعب ووقف ووقف وسد، وفعل كل ما تم فعله، ولم تقع أخطاء، حتى لو تم الإشارة إليها، وليس هذا هو الحال! لماذا الإهانات، لماذا الإهانات، لماذا الإساءة بكلمات الإسراف، لماذا كل هذا … يا عالم، هذه رياضة، إنها رياضة، وليست قتالًا بين بلطجية، هذا ممتع وليس عنف!

وتابع “ما يتبقى عندما يتصلون بهم على الهاتف أن لاعب كرة القدم بني آدم يقوم بعمله ويشعر ويحلم، ولديه أناس مستاءون، لكنهم يذلونها ويقاتلون معه، ولديه أم من مستاءة وزوجة أصيبت بجروح. يكفي، يكفي أن تكره الناس في حياتك وفي عملك حيث تعمل بجد وتحبه “.

وختم “لا أحد له الحق المطلق في الإهانة والسب .. من يهين يقبل أنه يتعرض للشتم والسب !!! هل تقبلين هذا لنفسك ولأهل بيتك اتقوا الله واتقوا الله “.