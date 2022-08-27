فنان ليبي يوثق مصرعه خلال الاشتباكات.. “صورة أخيرة قبل ما نموت”، دارت اشتباكات بين قوات المجلس العسكري وهيئة الأركان في ليبيا بالتحديد في مدينة طرابلس العاصمة الليبية كذلك إلى مقتل عدد من المواطنين وكان من بينهم الفنان المشهور مصطفى بركة في أحد شوارع مدينة طرابلس صباح اليوم السبت ونشب عن ذلك عدة إصابات بجروح مختلفة.

سبب مقتل الفنان الليبي مصطفى بركة

كان الفنان مصطفى بركة يقوم بعمله ومهنته بتصوير الاشتباكات العنيفة التي كانت في مدينة طرابلس، فقد تعرض في أحد شوارع مدينة طرابلس إلى طلاق ناري أدى إلى مقتله ونسب عن ذلك عدة إصابات بجروح مختلفة.

من هو الفنان مصطفى بركة

الفنان الليبي مصطفى بركة هو ممثل مشهور له عده أعمالا وشارك في الأعمال الرمادية النية والمسابقات وأدى بطولته في ستة أعمالكم ودينية في شهر رمضان وقد ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة سنه 2014 عندما كان يقدم السلسلة الهزلية العشوائية في الجزء الأول وادي دوره بشكل كامل، وشارك الفنان مصطفى في السلسلة الكوميدية العندليب التي كان بجانبه الممثل القدير فرج عبد الكريم وكذلك في عام 2015 أدى دوره المسلسل الكوميدي الاجتماعي التي يعرف اسم الخفافيش وشاركت معه في هذا العمل القدير زبيدة قاسم الممثلة امل نوري وكذلك الفنان عبد الحفيظ طيره.

أعمال الفنان مصطفى بركة

شارك الفنان مصطفى بركة بالعديد من الأعمال والمسلسلات التي ظهر على الشاشات الفضائية من خلالها حيث شارك في السلسلة الكوميدية التي تعرف باسم سالم وحليمة وكان معه الممثل عبد السلام الهوارية ، كمان دور مميز في سلسلة العشوائيون التي استمرت من عام 2015 إلى عام 2017 وكان للفنان مصطفى تاريخ مشهور في عالم الفن حتى إن لقي مصرعه صباح اليوم السبت أثناء اشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس في ليبيا.

فنان ليبي يوثق مصرعه خلال الاشتباكات.. “صورة أخيرة قبل ما نموت”

لقي الفنان الليبي المشهور مصطفى بركة مصرعه صباح اليوم أثناء تأديته واجبه المهني في عمل الصحافة وقام بتصوير الأحداث والصرعات التي تدور في ليبيا بالتحديد في مدينة طرابلس وشوارعها فقد نسب اشتباك مسلح بين المجلس وهيئة الجيش أدى إلى مقتل الفنان المشهور مصطفى بركة وأصابه امرأة بجانبه.

بعد تاريخ حافلة بالأعمال المهنية والفنية والمسلسلات الرمضانية انتقل الفنان الراحل مصطفى بركة إلى رحمه ربه بعد اشتباك دار بين القوات في مدينة طرابلس الليبية وعلى إثر ذلك تم إغلاق الجامعات إلى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني والصراع القائم في المنطقة الليبية