فنجان القهُوة فِيْ خطر.. الجفاف يهدد أكبر منتجي البن

حذرت صحيفة وول ستريت جورنال من أن تراجع إنتاجية البن فِيْ البرازيل قد يتسبب فِيْ ارتفاع حاد فِيْ أسعار البن على مستوى العالم.

يرتبط حصاد البن فِيْ البرازيل تقليديًا بدورة مدتها حوالي عامين، يحصد خلالها المزارعون كَمْيات كبيرة من أرابيكا، ومنذ عام 2022، تعاني مزارع البن فِيْ البرازيل من الجفاف والصقيع، مما حرمهم من الآمال فِيْ حصاد وافر .

تُعد قهُوة أرابيكا من أكثر أنواع القهُوة انتشارًا وانتشارًا فِيْ العالم، وهِيْ نوع من المشروبات تُصنع من حبوب بن أرابيكا حيث يتم إنتاج 80٪ من القهُوة فِيْ العالم من حبوب بن أرابيكا.

تقول الصحيفة، فِيْ تقرير اليوم، البرازيل مهمة لسوق البن العالمي لأنها إلَّى حد بعيد أكبر مصدر فِيْ العالم. فِيْ الوقت نفسه، أضر الطقس السيئ أيضًا بصناعة البن فِيْ كولومبيا المجاورة، والتي تعد منتجًا رئيسيًا آخر.

تقول منظمة القهُوة الدولية إن الاستهلاك العالمي سيتجاوز الإنتاج للعام الثاني على التوالي.

بسبب التوقعات السلبية، بدأت العقود الآجلة للقهُوة فِيْ عام 2022 فِيْ الصعود وتحطيم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها على مدى 10 سنوات.

ارتفعت العقود الآجلة للقهُوة فِيْ عام 2022 وأوائل هذا العام، لتصل إلَّى أعلى مستوى فِيْ 10 سنوات تقريبًا، عَنّْد 2.58 دولار للرطل فِيْ فبراير 2022، ثم انخفضت إلَّى حوالي 2.23 دولار للرطل، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالسنوات الأخيرة.

من جهتها، تستبعد وكالة “فِيْتش” ارتفاع الأسعار أكثر، لكنها تشير إلَّى أن تراجع الصادرات البرازيلية، إلَّى جانب نقص مخزونات المستودعات، سيبقي الأسعار فِيْ حالة ارتفاع.

رفعت وكالة فِيْتش مؤخرًا توقعاتها لقهُوة أرابيكا إلَّى 2.15 دولار للرطل لبقية هذا العام، وهُو مستوى أقل قليلاً من المستويات الأخيرة.

أكبر منتجي البن فِيْ العالم هم البلدان التالية

1- البرازيل

تتصدر البرازيل الطريق فِيْ إنتاج البن، حيث تنتج وحدها 37.4٪ من إمدادات البن فِيْ العالم، أي أكثر من 3 ملايين طن.

تتمتع العديد من المناطق فِيْ البرازيل بمناخ مناسب تمامًا لزراعة البن. تغطي مزارع البن حوالي 27000 كيلومتر مربع من البرازيل، يقع معظمها فِيْ ميناس جيرايس وساو باولو وبارانا.

تتمتع البلاد أيضًا بنفوذ كبير فِيْ إنتاج البن لدرجة أن أكياس الخيش التي يبلغ وزنها 60 كيلوغرامًا والمستخدمة تاريخيًا لتصدير الحبوب من البرازيل لا تزال هِيْ المعيار العالمي لقياس الإنتاج والتجارة.

2- فِيْتنام

لقد وجدت فِيْتنام مكانًا مناسبًا فِيْ السوق الدولية من خلال التركيز بشكل أساسي على حبوب روبوستا الأقل تكلفة، ويمكن أن تحتوي حبوب روبوستا على ضعف كَمْية الكافِيْين الموجودة فِيْ حبوب أرابيكا، مما يمنح القهُوة طعمًا أكثر مرارة.

على الرغم من زراعة البن فِيْ المنطقة لأكثر من قرن، فقد ارتفع الإنتاج بشكل كبير خلال التسعينيات.

تمثل فِيْتنام أكثر من 40٪ من إنتاج العالم من حبوب روبوستا، بينما يمثل إنتاجها الإجمالي 17.1٪ من إنتاج البن فِيْ العالم، 1.7 مليون طن فِيْ عام 2022.

3- كولومبيا

ساعدت حملة إعلانية شهِيْرة ظهرت فِيْها مزارع قهُوة خيالي يدعى خوان فالديز فِيْ تصنيف كولومبيا كواحدة من أشهر الدول المنتجة للقهُوة. تعتبر القهُوة الكولومبية من المشروبات المرغوبة بنكهاتها العطرية الخفِيْفة.

وفقًا لتقرير موقع الويب الأمريكي، تمثل كولومبيا 8.4 ٪ من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 858000 طن.

4- إندونيسيا

تأتي بعض أندر أنواع القهُوة فِيْ العالم الغربي من إندونيسيا، بما فِيْ ذلك قهُوة الزباد أو كوبي لواك، وهِيْ قهُوة إندونيسية نادرة ومكلفة، وتتراوح أسعارها بين 35 و 100 دولار للفنجان وهِيْ من بين أغلى أنواع القهُوة.

تمثل إندونيسيا 7.1٪ من الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 720 ألف طن.

5- إثيوبيا

تشتهر إثيوبيا بحبوب القهُوة الكاملة النكهة، وهِيْ الدولة التي قدمت للعالم مصنع قهُوة أرابيكا الذي أصبح اليوم المقهى الأكثر مبيعًا فِيْ المقاهِيْ والمطاعم فِيْ جميع أنحاء العالم.

تمثل إثيوبيا 4.3٪ من الإنتاج العالمي فِيْ عام 2022، أي ما يعادل 438 ألف طن.

الدول المصدرة

أما بالنسبة لأكبر الدول المصدرة للبن، فقد تصدرت البرازيل المشهد أيضًا، حيث تجاوزت الصادرات 4.5 مليار دولار فِيْ عام 2022، تليها سويسرا، حيث تجاوزت الصادرات 2.5 مليار دولار خلال نفس العام.

احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة فِيْ قائمة أكبر مصدري البن، حيث بلغت الصادرات نحو 2.4 مليار دولار.