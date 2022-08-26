فندق بانيان تري يغير مفهوم الزمن في العلا

تتوقع العلا أن تستقبل أكثر من 2.5 مليون زائر سنويًا، بهدف توفير 5000 مفتاح فندقي إضافي بحلول عام 2035. ولهذه الغاية، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) عن افتتاح مجموعة من العلامات التجارية الفاخرة في قلب مدينة العلا. المناظر الطبيعية البكر، بما في ذلك منتجعات أمان و Habitas Caravan، وآخر فندق تم افتتاحه هو Banyan Tree AlUla.

سيتم افتتاح الفندق الذي تديره شركة Accor في وادي عشار، كمنتجع به فيلات سياحية وملاذ صحراوي، في أواخر عام 2022، وتحدث المدير العام أنتوني تريستون إلى Hotelier Middle East حول فلسفة مكان الإقامة وما يمكن أن يتوقعه الضيوف.

صممه بانيان تري العلا

قال تريستون “لا أطيق الانتظار لبدء الترحيب بالضيوف مرة أخرى. لقد شهدنا الكثير من التقدم في المنتجع، من فيلات المنتجع إلى حمام السباحة الصخري والمنتجع الصحي، وسيقوم الفندق بتجديد منتجع Ashar بإضافة 28 جناحًا بغرفة نوم واحدة، و 15 جناحًا بغرفتي نوم، وأربعة أجنحة بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 35 جناحًا تم تجديدها في موقع مجاور.

تجربة سفر فريدة

قال تريستون “لقد تم تصميم منتجعنا بحيث تمتزج فيلات الخيام الخاصة بنا مع الكثبان الرملية في وادي عشار”.

وتابع “من اللحظة التي تطأ أقدام الضيوف الوادي، ستجعلهم التكوينات الصخرية من الحجر الرملي وقوة الطبيعة يشعرون وكأن الزمان والمكان قد توقف فجأة، مما يسمح لجميع حواسهم بالاستيقاظ تمامًا والتقاط كل شيء. معاني المكان الفريدة “.

تم تصميم المكان لضمان الخصوصية والراحة للضيوف، وكمنتجع فاخر، ينصب تركيز العلامة التجارية على جذب العملاء الذين يعطيون الأولوية للرفاهية. وأوضح تريستون “يلبي سوق الشرق الأوسط، ودول الخليج على وجه الخصوص، احتياجات العملاء المميزين، وقد تم وضع جميع عناصر الخصوصية والحميمية والراحة لضمان شعور ضيوفنا بأنهم في منازلهم وسط أجواء أصيلة. ضيافة بانيان تري. “

وأضاف “يتيح هذا الموقع للعلامة التجارية تقديم تجارب فريدة مقترنة بتقاليد عريقة. ونحن ملتزمون بالتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والحفاظ على المناظر الطبيعية وتكريم الثقافات القديمة التي سكنت منطقة العلا منذ قرون”.

ضيافة منقطعة النظير

قال “لطالما اشتهر الشرق الأوسط بضيافته التي لا تضاهى، وعلى الرغم من أن السياحة الدولية جديدة نسبيًا في العلا، فقد قمنا بدمج جذور التقاليد الدافئة والترحيبية في المبنى.

عمود العمالة السعودية بمبنى بانيان تري العلا

واختتم تريستون بالقول “إن القوى العاملة السعودية هي التي تحقق أهداف المبنى في المقام الأول، وهي أساس الفندق، وهم يجلبون معهم تقاليد المجتمع المحلي الثرية التي من شأنها تعزيز فهم ضيوفنا واستمتاعهم. من هذا الفندق. رحلة رائعة. “