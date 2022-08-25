فنون العمارة والتصميم تدعو المعماريين للمشاركة في بينالي البندقية 2023

أعلنت هيئة العمارة والتصميم، أمس الأربعاء، مشاركتها في النسخة الثامنة عشرة من بينالي فينيسيا للعمارة 2023، في مؤتمر صحفي عقد في الرياض، بحضور مدير عام الهيئة الدكتورة سمية سليمان.

بينالي دولي مرموق

أعرب السيد سمية السليمان في بداية المؤتمر الصحفي عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في بينالي دولي مرموق متخصص في الهندسة المعمارية مثل بينالي البندقية الذي تم افتتاحه عام 1895 م.

وأوضح أن مشاركة الهيئة لهذا العام تجسد ثقافة المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، حيث تبرز العمارة كأحد مكونات الثقافة السعودية وركائزها المهمة، بالإضافة إلى دعم المواهب والمهارات المحلية في قطاع العمارة والتصميم. .

وأضافت د. سمية “تبحث هذه النسخة من البينالي عن حلول معمارية لمشاكل اجتماعية بشرية معاصرة، خاصة وأن طبيعة المهندس المعماري تحثه على مواصلة البحث عن حلول وابتكارات”. وأشار إلى أن الهيئة أرادت فتح باب المشاركة لجميع المهندسين المعماريين والباحثين والمتخصصين من خلال هذا الإصدار، في محاولة لاكتشاف المواهب ودعمها وتعزيز تكافؤ الفرص وتقديم أفضل مشاركة.

دعوة للمشاركة

دعا مدير عام الهيئة المعماريين والمتخصصين والباحثين من المملكة للمشاركة في هذا الإصدار من خلال الرابط https//engage.moc.gov.sa/venicebiennale/ لأهميته في ترسيخ فنون العمارة. والتصميم.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة شاركت في نسختين سابقتين من بينالي فينيسيا للعمارة، خلال عامي 2022 و 2022، وتعد هذه المشاركة في الهندسة المعمارية هي الثالثة التي تشارك فيها المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي. من المقرر أن ينتهي استلام التذاكر في 25 سبتمبر 2022.