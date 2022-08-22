فني مسعف كم راتبه ، قد يثير الإهتمام لدى العديد من الأشخاص ممن يودون العمل في مجال وتخصص فني مسعف ، حول عرفة قيمة الراتب الخاص بتلك المهنة وهل يوفر إمكانية العيش ، حيث أعلنت الهيئة العامة للتخصصات الصحية داخل المملكة العربية السعودية عن الشروع في التسجيل في البرامج المختصة بفني مسعف في 21 أغسطس 2022 ، وشددت على ضرورة التسجيل في الموعد المحدد قبل انتهاء فترة المحددة للتسجيل .

برنامج فني المسعفين بالمملكة العربية السعودية

برنامج المسعفين الفني هو أحد البرامج التي تقدمها الهيئة العامة للتخصصات الطبية في المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة عدد الأفراد في الوظائف الصحية. تم الإعلان عن بدء التسجيل في برنامج فني المسعفين في 21 أغسطس 2022، وفقًا لشروط وضوابط محددة يتم الالتزام بها لزيادة فرصة الترشيح.

راتب فني مسعف

أعلنت الهيئة العامة للتخصصات الصحية، أن متوسط ​​راتب فني المسعف في المملكة العربية السعودية 11800 ريال سعودي شهرياً، بناءً على إحصائيات الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتقاضى الكثير منهم أقل من 11800 ريال سعودي. شهريًا والبعض الآخر أعلى.

شروط التقديم على فني مسعف في السعودية

شروط التسجيل في برنامج فني المسعفين في المملكة العربية السعودية هي كالتالي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل.

مقدم الطلب ليس على رأس وظيفته.

حاصل على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 155 سم.

وجود مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 29.5

اجتياز فحص طبي كامل.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية بنجاح.

حيازة رخصة قيادة سارية المفعول.

وجود السجل الأكاديمي للتخصص الجامعي.

إجراء المقابلة الشخصية واجتيازها.

رابط للتقدم بطلب للحصول على مسعف

يتم التسجيل في برنامج فني مسعف من خلال البرامج المقدمة مباشرة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الصحة “”، حيث يتم اختيار برنامج فني مسعف مع إرفاقه الصحيح وإضافة المعلومات والبيانات التي يطلبها الموقع.

فني مسعف كم راتبه ، يعتبر مجال فني المسعف إحدى البرامج التي تعمل على توفيرها الهيئة العامة للصحة والتخصصات الطبية ، وبالإجابة حول قيمة الراتب ، فإنه يبلغ راتب فني المسعف في المملكة العربية السعودية 11800 ريال سعودي شهرياً .