فهد المولد يشارك فِيْ كأس العالم 2022.. أسطورة الاتحاد يفجرها

يبدو أن مشجعي الكرة السعودية على مَوعِد مع قرار مثير يتعلق بقائد الاتحاد السابق فهد المولد، بالتزامن مع إعلان قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن الطعَنّْ الذي رفعه على القرار. لحظره. لتعاطي المنشطات.

وكانت لجنة مكافحة المنشطات قد أصدرت قرارا بإيقاف فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبتت إصابة عينته بإحدى مباريات الموسم الماضي.

قدم وكيل فهد المولد طعَنّْاً رسمياً نيابة عَنّْ موكله لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد قرار لجنة مكافحة المنشطات فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال المدة التي يسمح بها القانون للطعَنّْ على القرار، والمقدر. فِيْ 21 يومًا. من تاريخ صدور الحكَمْ.

مفاجأة عَنّْ مشاركة فهد المولد فِيْ مونديال

نشرت الصحافِيْة منار شاهِيْن، المقربة من الاتحاد، مقطع فِيْديو على حسابها الشخصي على تويتر، أدلى فِيْه ببعض التصريحات، نقلا عَنّْ المحلل الرياضي جوكر، يشير فِيْه إلَّى تصريحات محمد نور، أسطورة كرة القدم السعودية. ، أن فهد المولد سيشارك فِيْ مونديال قطر 2022.

وتعد التصريحات الأخيرة بمثابة تسريب للقرار المنتظر أن تعلنه لجنة التحكيم الرياضي برفع عقوبة المولد عَنّْ فهد المولد وقبول استئنافه ضد قرار لجنة مكافحة المنشطات.

يتطلع أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع فهد المولد، إذا أصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا برفع إيقاف اللاعب وقبول الاستئناف.

انتهى عقد فهد المولد مع الاتحاد نهاية الشهر الماضي، ولم تشرع إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ أي مفاوضات مع قائد الفريق لتجديد العقد معه، خاصة فِيْ ظل الأزمة الأخيرة. معاناة.