فهد المولد يصل الشباب.. أول رسالة فِيْ “معقل الليوث”

أعلن نادي الشباب عَنّْ وصول الدولي فهد المولد، الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، إلَّى مقر النادي بالرياض.

وتحت عبارة “فهد فِيْ مخبأ الليث” نشر نادي الشباب مقطع فِيْديو للاعب فهد المولد مرتديا قميص النادي بعد انضمامه إلَّى مقر الشباب.

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وبعث فهد المولد برسالة لجمهُور الشباب قائلًا “الحمد لله أنا سعيد بالانضمام إلَّى الشباب وسأحاول إسعاد الفريق”.

ووقع الشباب فهد المولد لمدة 3 مواسم بصفقة انتقال مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد.

صعد فهد المولد إلَّى صفوف الشباب، بعد خضوعه للتدريب التأهِيْلي بمعسكر تحضيري فِيْ إنجلترا، بناءً على قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي، بتخفِيْف عقوبة حبس اللاعب لمدة 18 شهرًا، بقرار من المملكة العربية السعودية. . لجنة مراقبة المنشطات، بسبب تعاطي اللاعب لمادة ممنوعة.

كان فهد المولد قد تحدث عَنّْ كواليس انتقاله إلَّى صفوف الشباب وقال “قدمت لي الشباب عرضًا رسميًا لآخر 6 أشهر من عقدي قبل الإيقاف، لكنني كدت أتفق مع الاتحاد على التجديد. . عقدي لكن الأمور تغيرت بعد التعليق وبعد الحكَمْ بالبراءة. الشاب قدم عرضاً آخر، وأشكر القائد الشاب خالد البلطان، وأقول إن الشاب اشترى فهد المولد، وأتمنى أن أقدم عرضاً بالإضافة إلَّى الشباب “.

ويستعد الشباب لمواجهة الطائي، الخميس المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

ويحتل الشباب المركز الثاني فِيْ دوري الروشان السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على الباطن (3-0)، ثم أبها (4-0)، فِيْ أول يومين من المسابقة.

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