فهد المولد يغادر السعودية.. تعرف على ناديه الجديد بعد الاتحاد

غادر فهد المولد، لاعب الاتحاد السابق، السعودية إلَّى بريطانيا، عقب قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن استئنافه ضد الإيقاف.

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن مركز التحكيم الرياضي قرر تقليص إيقاف مهاجم الاتحاد السابق فهد المولد، والسماح له بالمشاركة فِيْ المباريات بصفة رسمية.

فهد المولد يغادر السعودية بعد تخفِيْف عقوبة الايقاف

وقرر المولد مغادرة السعودية والتوجه إلَّى بريطانيا لحضور معسكر تدريبي، تمهِيْدا لعودته للمشاركة فِيْ المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

يبحث النجم الأخضر عَنّْ عودة سريعة إلَّى كامل استعداداته البدنية والفنية، ليضمن مكانًا رئيسيًا فِيْ قائمة المنتخب السعودي الذي سيشارك فِيْ مونديال قطر 2022.

انتهى عقد المولد مع الاتحاد فِيْ يونيو الماضي، ولم تدخل إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ مفاوضات لاستمراره وتجديده معه، مما يجعله لاعبًا حرًا وله الحق فِيْ الانتقال إلَّى أي نادٍ مجانًا.

فهد المولد يقترب من الصعود إلَّى صفوف الشباب

وأوضحت صحيفة الجزيرة أن فهد المولد لاعب الاتحاد السابق يقترب من الالتحاق بصفوف نادي الشباب باتفاق انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.

واستهدف نجم الاتحاد السابق عدد من الأندية السعودية وعلى رأسهم النصر والشباب لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية.