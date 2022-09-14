فهد المولد يهاجم “الحاسدين” ويحذر الاتحاد والهلال والنصر

أرسل فهد المولد الوافد الجديد إلَّى صفوف الشباب رسائل فِيْ جميع الاتجاهات، ردا على الانتقادات العامة لاستدعائه لتمثيل المنتخب السعودي رغم إيقافه فِيْ الفترة الماضية، وفرص الشاب من المنافسة. مع المولد. الهلال والاتحاد والفوز بالبطولات هذا الموسم.

النجم فهد المولد البالغ من العمر 28 عاما عانى عام 2022 سواء فِيْ صفوف الاتحاد أو عَنّْد الإيقاف لمدة عام ونصف بعد تناول المنشطات قبل أن يخفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي آسف، شهرين فقط.

استأجرت حركة الشباب المولد، 28، هذا الصيف ؛ ولمدة 3 سنوات قادمة حتى يونيو 2025، على أساس انتقال مجاني.

تفاجأ البعض بظهُور اسم فهد المولد، رغم أنه انضم لتوه إلَّى الشباب فِيْ صيف 2022، باتفاقية انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، بعد خسارة 18. الشهُور. المنع.

يقدم موقع “سعودي سبورت” رسماً بيانياً يشرح فِيْه أهم تصريحات فهد المولد حول برنامج “برا 18”

– الناس لم يعتادوا خروجي من نادي الاتحاد

– منذ أن دخلت الفترة الحرة كانت هناك مفاوضات مع الشباب، وكانت أولوية النقابة، وكنت على أتم الاستعداد لتجديد عقدي، وحدث ما حدث.

– أنا وشباب شاري فهد اشترينا شباب.

– تركت نادي الاتحاد لكبار الناشئين وإن شاء الله نحقق البطولات.

– ردي ونهجي كل شيء فِيْ الميدان، ولن أستمع لمن يحاول إخراجي من مجال الكارهِيْن

– لقد استخدمت الحرجة واللاعب القوي يعيد المحارب بشكل أسرع وأكثر نجاحًا.

رسالتي للجميع أنني أمثل شعار الأمة

– كان هناك تواصل بيني وبين المدرب رينارد منذ بداية الإيقاف، ومونديال قطر سيكون مختلفا

نادي الشباب هذا الموسم سيكون مختلفا