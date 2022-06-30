فهرية أفجان تحتفل بعيد زواجها الخامس من بوراك أوزجيفِيْت بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة التركية فهرية أفجان بعيد زواجها الخامس على الفنانة بوراك أوزجيفِيْت، ونشرت صورة رومانسية لها مع الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام.

وثقت فهرية فِيْ الصورة تاريخ زواجهما الذي كان 29 يونيو 2017، ووضعت الرقم 5 برمز تعبيري على شكل قلب أحمر.

احتفالاً بذكرى زواجهما، شاركت النجمة التركية أيضًا صورة من حفل زفافها، وعلقت قائلة “دع عينيك تتدفق إلَّى قلبي دائمًا هكذا … أنا أحبك”.

يحظى الثنائي بشعبية كبيرة بين المعجبين، وتكون علاقتهما دائمًا محط اهتمامهم، لذلك لا توجد صورة لهم أو مقطع فِيْديو، أو حتى أعمالهم الدرامية، لا تمر دون التفاعل معهم.

تغازل فهرية أفجان زوجها دائمًا، ولا يتردد الأخير فِيْ التعبير عَنّْ حبه لزوجته أيضًا خلال تصريحاته التلفزيونية.

التقى بوراك وفهرية فِيْ المسلسل التلفزيوني “جاليكوتشو” عام 2013، وتحولت صداقتهما إلَّى حب بمرور الوقت، وتزوجا عام 2017.

استقبل الثنائي التركي الشهِيْر طفلهما الأول فِيْ أبريل 2022، فِيْ إحدى المستشفِيْات الأمريكية، واختارا له اسم كاران.

وكانت الصحف التركية قد أفادت قبل أيام بأن فهرية أفجان تنتظر طفلها الثاني وهِيْ فِيْ شهرها الثالث من الحمل.

وذكرت صحيفة الصباح التركية، أن الإعلامي عمر كرهان أكد أن الزوجين المشهُورين يعيشان حاليا بسعادة، فِيْ انتظار ولادة طفلهما الثاني.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فهرية كانت دائما تريد فتاة، مضيفة أن النجمة أبلغت أصدقاءها برغبتها وبدأت بالفعل فِيْ البحث عَنّْ اسم فتاة.

وربط الجمهُور خبر حمل النجمة الشابة بخروجها من مسلسل “ألب أرسلان”، وانتهاء دورها وانسحابها من الدراما، مشيرين إلَّى أنهم يعرفون السبب الآن، حيث لم يتم الإعلان عَنّْه فِيْ ذلك الوقت.

فِيْ سياق آخر ؛ احتفل بوراك أوزجيفِيْت مؤخرًا بعيد ميلاد زوجته بنشر رسالة تقول “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

شارك بوراك صورة صريحة له مع زوجته وابنه راكان يأكلان الآيس كريم، مضيفًا “عيد ميلاد سعيد لك دائمًا هكذا … نحن نحبك كثيرًا”.

من جهتها ردت فهرية “أحبك أكثر من أي وقت مضى”.