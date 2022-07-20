فوائده لا تعد طريقة عمل وصفات كريم بانثينول لتفتيح البشرة

يبحث الكثير منكَمْ عن طرق مختلفة لتفتيح بشرتك، وتعتبر العوامل البيئية المختلفة والتعرض لأشعة الشمس من بين الأسباب التي تسبب اسمرار البشرة والبقع الداكنة وجفاف الجلد. استخدم المكونات الطبيعية لعمل وصفة تبييض البشرة، تابعنا لمعرفة المزيد.

مكونات كريم البانثينول لتفتيح وترطيب البشرة

ملعقة صغيرة من كريم البانثينول

كبسولة فِيْتامين هـ

ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة عمل وصفة كريم البانثينول لتفتيح البشرة وترطيبها

نقوم أولاً بإعداد وعاء ونفرغ مكونات الكبسولة، ثم نضيف جل الصبار.

ثم نضيف إليها كريم البانثينول ونخلط جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نبدأ بتطبيق هذا الخليط على البشرة قبل النوم ويفضل الابتعاد عن الضوء.

ثم نغسل الجلد جيداً فِيْ الصباح بالماء الدافئ ونضع عليه مرطب جيد.

ويفضل استخدام هذا الخليط أربع مرات فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، ويعمل هذا الخليط على إعادة النضارة والترطيب للبشرة.

مكونات كريم البانثينول لتفتيح البشرة

كَمْية كريم البانثينول

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

كيفِيْة صنع كريم البانثينول لتفتيح البشرة