فوائد الاستحمام بالماء البارد عندما تعرفها ستكررها دومًا ،فوائد الاغتسال بالماء البارد للرجال والنساء له مجموعة كبيرة من الإيجابيات ، ولكن لا بد من عدم زيادة الاستعمال المياه ويجب توخي الحذر من السلبيات التي يمكن ان تحدث في تلك الحالة، حيث إن هناك مجموعة كبيرة من الرجال و السيدات الذين يجهلن منافع الماء البارد على اجسادهم وأعضائهم ولهذا سوف نبين بعض مزايا الاستحمام باستخدام الماء .

فوائد الاستحمام بماء بارد

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الأثر الإيجابي للمياه الباردة على صحة الإنسان، ومنها

دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وجاءت الدراسة بنتائج مذهلة، مثل تأثير الماء البارد على العضلات والتخلص من الآلام التي تصيبها من حين لآخر.

يساعد الماء البارد على بدء اليوم بطاقة وحيوية أكثر من الاستحمام بالماء الساخن، بحسب تقرير نُشر على موقع “هيلث لاين” الطبي، لأنه يساعد على التخلص من القلق والتوتر، ويمكننا الاستدلال على صحة ذلك. من خلال علاجات المياه التي تجريها العيادات العقلية والعقلية.

يزيد الماء البارد من كفاءة الدورة الدموية نتيجة انخفاض درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أنه يدعم ويقوي جهاز المناعة.

يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى زيادة إفراز هرمون الإندورفين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالرضا والسعادة، وبالتالي يقل خطر الإصابة بالاكتئاب.

الاستحمام بالماء البارد يقلل من الضغط العام الذي يمكن أن يؤثر على الجسم، لأنه يتسبب في انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم.

فوائد الاغتسال بماء بارد يومياً

قد ينجذب الكثير من الناس إلى الاستحمام بالماء البارد، خاصة في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة حرارته في معظم الدول العربية، لكنهم يتوقفون عن ذلك في بقية العام.

لاعتقادهم أن فوائد الاستحمام بالماء البارد تتوقف عند تخفيف حرارة الصيف، وهذا بالتأكيد غير صحيح. من خلال هذه الفقرة سوف نشرح بعض فوائد الاستحمام بالماء البارد

يزيد من يقظتك

الصدمة التي يتلقاها جسمك عند نزول الماء البارد عليه تجعله يتنفس بعمق ليعمل على تدفئة الجسم مما يزيد من كمية الأكسجين في الجسم بشكل عام ومعها يزيد أيضًا معدل ضربات القلب وتدفق الدم في الأوعية الدموية. .

كل هذا يمنحك ضعف الطاقة عن المعتاد ويجعلك تبدأ يومك نشيطًا ومنتبهًا، لذا فإن الاستحمام بماء بارد هو خدعة إيقاظ جيدة، خاصة في الأيام التي تشعر فيها بالتعب والنعاس.

يجعل الشعر منتعش

الماء البارد له القدرة على جعل الشعر صحيًا وله نضارة ورطوبة عالية نظرًا لقدرته على تضييق طبقة الجلد حيث توجد المسام.

يساهم ذلك في تقليل كمية الأوساخ والغبار والبكتيريا التي يمكن أن تتلف الشعر وتتسبب في جفافه.

يجعل البشرة نضرة

الماء البارد من أهم الطرق التي تساعد في الحفاظ على البشرة وتجعلها تتمتع بالانتعاش والرطوبة العالية.

يساهم في تضييق طبقة معينة من الجلد تعرف باسم البشرة، وبالتالي يساهم في تضييق مسام الجلد، مما يقلل من كمية الأوساخ والغبار التي يمكن أن تسبب حب الشباب وتؤثر على نضارة البشرة.

يحمي من الاكتئاب

يعتبر الاستحمام المنتظم بالماء البارد من الأشياء التي يمكن أن تقلل من الإصابة بالاكتئاب وتعزز المزاج العام بطريقة جيدة بنسبة كبيرة.

وذلك لأن مستوى إفراز الإندورفين يزداد مع الاستحمام البارد، وبالتالي يصاحب الشخص شعور بالسعادة والرضا.

يخفف التوتر والقلق

يمكن تأكيد ذلك من خلال التحدث إلى شخص يمارس السباحة. عند السباحة في الماء البارد ينخفض ​​مستوى التوتر بشكل ملحوظ بغض النظر عن مقدار التوتر والمشاكل التي يتعرض لها الشخص.

لأن السباحة غير متاحة للجميع، فإن الاستحمام بماء بارد يعوض عنها إلى حد ما.

أجريت دراسة حول علاقة الماء البارد بمستويات الإجهاد، وأظهرت نتائجها أنه بعد الاستحمام بماء بارد، انخفض حمض البوليك بشكل ملحوظ.

في المقابل، يزداد مستوى مضادات الأكسدة في الجسم، وتحديداً مضادات الجلوتاثيون.

يقوي جهاز المناعة والدورة الدموية

من أعظم فوائد الاستحمام بالماء البارد أنه يساهم في تعزيز عمل الدورة الدموية، عن طريق زيادة تدفق الدم وتسريع وصوله إلى جميع أجزاء الجسم وتحسين الدورة الدموية.

يساعد الماء البارد على خفض ضغط الدم وتحسين كفاءة الجهاز المناعي في مكافحة الأمراض.

كل هذا بالتأكيد له تأثير إيجابي على الصحة العامة للجسم وصحة القلب بشكل خاص.

فوائد الاستحمام بماء بارد للرجال

تستمر فوائد الماء البارد في الوصول إلى الصحة الجنسية للرجال. تم إجراء العديد من الدراسات العلمية المعاصرة التي أظهرت نتائجها أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال تتزامن مع الاستحمام بالماء البارد.

بالطبع هذا يعزز مستوى الخصوبة عند الرجال ومن الجدير بالذكر أن الماء الساخن يؤثر سلبًا على خصوبة الرجال في مرحلة ما من حياتهم.

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الإسلام

هي وصية الله تعالى لرسوله أيوب عندما قال له (اركض بقدمك هذه واستحم بماء بارد واشرب) لما أراده أن يتعافى من مرضه لما له من فوائد عظيمة للاستحمام. بالماء البارد.

بشكل عام، فوائد الاستحمام بماء بارد كثيرة، ومن المفيد تجربتها في حال كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية جيدة.

فوائد الاستحمام بماء بارد بعد التمرين

ربما لاحظنا بالفعل أن الرياضيين المحترفين أو العاديين يميلون إلى الاستحمام بماء بارد بعد التمرين. هل تعرف لماذا

لأن الماء البارد له قدرة هائلة على تسكين وعلاج آلام العضلات والتخلص من توتر العضلات الذي قد يصاحب إتمام التمرين.

كما أنه يسرع عملية الشفاء من أي ألم أو التهاب في العضلات قد يحدث نتيجة لتمدد الألياف وتليف الأنسجة.

التخلص من مشكلة التعرق المفرط وانخفاض درجة حرارة الجسم بعد ارتفاعها أثناء ممارسة الرياضة.

تأثير الاستحمام بماء بارد على خسارة الوزن

قد يفاجأ الكثيرون بهذه الفائدة ويعتقدون أنها أسطورة، لكنها حقيقة عالمية حيث أن الجسم يحتوي على نوعين من الأنسجة الدهنية.

الأول هو النسيج الأبيض ويتجمع في الجسم عند تناول كمية كبيرة من الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية كبيرة ولا يتم حرقها إلا بجهد إضافي مثل ممارسة الرياضة أو المشي وما إلى ذلك.

النوع الثاني هو النسيج الدهني البني وهو أفضل من النوع السابق لأنه ينتج حرارة تدفئ الجسم عند تعرضه للبرد المفاجئ مما يخفض درجة حرارة الجسم.

وقد ثبتت هذه الفائدة من خلال تجربة تلتها دراسة أجريت في عام 2009، وجاءت نتائجها على النحو التالي الاستحمام المنتظم بالماء البارد يمكن أن يتسبب في خسارة ما يقرب من أربعة كيلوغرامات في غضون عام.

عيوب الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

بعد أن ذكرنا بالتفصيل فوائد الاستحمام بالماء البارد، يجب أن نذكر أيضًا أضراره، فكل شيء له وجهان، ولهذا يجب مراعاة الجانب الضار من الاستحمام بماء بارد

يمكننا تقصير اضرار الاستحمام بالماء البارد في الشتاء لان الطقس شديد البرودة في هذا الموسم مما يساهم في زيادة التعرض لنزلات البرد والانفلونزا والحمى.

يمكن أن يسبب الماء البارد السكتة القلبية في الحالات التي لها تاريخ من أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية.

يساعد الماء عن الاغتسال به او الوضوء سواء كان في الصباح أو المساء في امتلاك تركيز كبير وصحوة عالية، حيث إنه يساعد على التنفس بصورة ممتازة وجيدة تخدم صحة المغتسل، وذلك يكون بسبب تعرض الجسد إلى الماء البارد، وتمكن الجسم من الاحتفاظ ببعض السخونة نسال الله لكم التوفيق في كل الامور والسلام عليكم ورحمه الله .