فوائد الثلج للوجه فوائد الطقس البارد و الثلج للوجه

فوائد الثلج على الوجه – يشرح جراح التجميل الفوائد الجمالية لجليد الوجه.

هل أنت من محبي الشمس في أشهر الصيف، أم من محبي الشتاء عندما تنخفض درجات الحرارة مهما كانت تفضيلاتك الموسمية، نعلم جميعًا أن الطقس يمكن أن يعطل روتين العناية ببشرتك.

يمكن للطقس الشتوي والثلج أن يمتص الرطوبة من بشرتك، مما يجعل الشفاه جافة ومتقشرة ومتشققة. ولكن هناك بالفعل فوائد لتلك الليالي المظلمة والباردة.

يمكن أن يكون الشتاء والثلج أكثر فائدة لبشرتك مما تعتقد، وتساعد درجات الحرارة المنخفضة في مكافحة الشيخوخة.

ألا تخاف من شمس الصيف يشرح جراح التجميل الدكتور جوليان دي سيلفا من مركز الجراحة التجميلية للوجه والتجميل المتقدمة كيف يمكن لأشهر الشتاء أن تفيد بشرتك

1. البرد ينظف مسامك

يمكن أن يكون الطقس البارد بمثابة منشط عن طريق تقليل الانسدادات وجعل المسام أقل وضوحًا وصقلًا. البرد يبطئ ويمنع إنتاج الدهون، مما يعزل البشرة والشعر ويحافظ على لمعانها ويقلل من حب الشباب.

2. الليالي الباردة تساعدك على النوم بشكل أفضل

النوم الجيد ليلاً أمر حيوي لصحة البشرة – فهو يقلل الهالات السوداء تحت العينين ويضمن بقاء بشرتك متوهجة. يعاني الكثير منا من الأرق في حرارة الصيف.

يحاكي البرد الانخفاض الطبيعي في درجة حرارة الجسم الداخلية، والذي يحدث بعد حوالي ساعتين من موعد النوم.

لذلك، يعتقد معظم علماء النوم أن الغرفة الباردة قليلاً تساهم في الحصول على قسط من الراحة طوال الليل.

3. فوائد الثلج للوجه في الشتاء، يعمل الطقس على تنشيط الدورة الدموية

يعزز الطقس البارد الدورة الدموية للوجه والجسم، ويقلل الالتهاب والتورم في العينين والوجه.

4. الماء البارد والجليد يجددان شباب الوجه

فكر في التأثير المنعش لرش الماء البارد على وجهك في الصباح – فهو يحافظ على بشرتك مشدودة ونابضة بالحياة ومشرقة. حسنًا، يعمل البرودة بنفس الطريقة مع بشرتك.

هذا هو السبب في أن الاستحمام بالماء البارد مفيد للبشرة. الماء البارد يشد الجلد والمسام ويمنع انسدادها.

يمكن للماء البارد أن “يسد” مسام الجلد ويمنع دخول الأوساخ. يميل الماء الساخن إلى جفاف بشرتنا.

6. البرد والثلج لون الخدين

تتسبب درجات الحرارة الباردة قليلاً في تفاعل الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى احمرار في عمليات المسح. هذا يعني أنه يمكنك ترك أحمر الخدود في المنزل.

لذا اخرج من البرد للحصول على مظهر الطبيعة الوردي المضيء.

7. الهواء النظيف ينعش البشرة المتعبة

الشتاء يعني وداعا لجميع نوعية الهواء السيئة ومستويات الأوزون المرتفعة شائعة جدا في فصلي الربيع والصيف.

يجعل الهواء النقي النظيف هذا الوقت من العام وقتًا رائعًا لقضاء بعض الوقت في الطبيعة والمشي لمسافات طويلة والتنفس بشكل أعمق في الهواء النقي وتجديد شباب البشرة.