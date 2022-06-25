فوائد الجزر للوجه – للجزر فوائد عديدة للوجه والشعر والأظافر، وفي هذه المقالة سوف نكتشف فوائد الجزر للوجه.

للجزر فوائد عديدة للبشرة والوجه منها

يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة ورطوبتها، لذا فهو مغذي ومرطب طبيعي للبشرة في وقت قصير يمكن تحضير قناع الجزر المرطب بطحن نصف جزرة وإضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب، واخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بالماء البارد.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ) الذي يطرد الدهون الزائدة من البشرة، ويحافظ على نضارتها، ويبقيها خالية من السموم، بالإضافة إلى قدرته على تخليصها من اللمعان غير المرغوب فيه.

يساهم قناع الجزر في ترميم البشرة فبالإضافة إلى الحد من آثار التعرض الطويل للشمس، مثل التصبغ، فهو أيضًا حماية طبيعية للبشرة من الآثار الضارة للشمس ؛ نظرًا لأن الجزر يحتوي على بيتا كاروتين والكاروتينات، يمكن صنع قناع الوجه هذا عن طريق خلط أجزاء متساوية من عصير الجزر وماء الورد، وملء الخليط في زجاجة رذاذ ورشه على الوجه والجسم.

يتميز الجزر بقدرته على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة فهو يحتوي على فيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين، ويقلل من التجاعيد ومضادات الأكسدة التي تقضي على معظم مشاكل الجلد والأمراض.

يحسن عصير الجزر من مظهر الجلد فهو يخلصها من بعض المشاكل مثل الصدفية والطفح الجلدي، ويحتوي الجزر على فيتامين سي الذي يسرع من شفاء الجلد من الإصابات والصدمات الخارجية، في المزيد من البيتا كاروتين الموجود في الجزر مما يقلل من التهابات الجلد.

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