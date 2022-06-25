فوائد الجلاتين للشعر

فوائد الجيلاتين للشعر – وفقًا لإحدى النساء، تنفق المرأة أكثر من 50000 دولار على الشعر في حياتها! هذا يصل إلى 1130 دولارًا سنويًا للعناية بالشعر.

قد يكون هذا الرقم غير معقول بالنسبة لبعض الناس. سأل مقال في هافينغتون بوست النساء عن المبلغ الذي ينفقنه على شعرهن كل عام، وقال الكثير منهن إن أكثر من 3000 دولار في السنة. يقال إن المرأة تنفق أكثر من 10000 دولار في السنة للحفاظ على شعرها.

على الرغم من أنني شخصياً أتفهم الرغبة في الحصول على شعر جميل، إلا أنني صُدمت حقًا لأن الناس أنفقوا الكثير من المال على منتجات العناية بالشعر الفاخرة.

لماذا ا

لأنهم يستطيعون بسهولة جعل شعرهم أقوى وأكثر لمعانًا باستخدام منتج رخيص ومتوفر بسهولة الجيلاتين.

كيف ينمو الشعر

لفهم كيف يحسن الجيلاتين الشعر، عليك أن تفهم كيف ينمو الشعر.

بصيلات الشعر ينمو الشعر من بصيلات في الجلد. البصيلات هي في الأساس أغلفة من الكولاجين الذي يثبت الشعر في مكانه ويغذيه.

الحليمة الحلمة هي التي تربط الجريب ببقية الجسم. يتكون أيضًا من الكولاجين.

بصلة الشعر تقع بصلة الشعر فوق الحليمة مباشرة. تزود الحليمة الشعر بالعناصر الغذائية لتكوين خلايا شعر جديدة.

فوائد الجيلاتين للشعر إليك كيف يعمل

يبدأ شعرك في النمو من المصفوفة. تنقسم خلايا البروتين ويتم دفعها عبر جذع الشعرة. توفر الحليمة المغذيات للخلايا.

عندما يتم دفع الخلايا البروتينية، فإنها تمر بعملية تسمى التقرن. تمتلئ خلايا الشعر بالبروتينات الليفية وتفقد نواتها (وهذا ما يجعلنا نقول أن الشعر قد مات).

عندما تتراكم خلايا الشعر الميتة، يتم إخراج الشعر من البصيلة وينمو شعرنا من جديد. الشعر الخارج من الجلد هو مجرد خيط من بروتين الكيراتين المنسوج – حوالي 91٪ من البروتين مجهري.

ستلاحظ وجود غدد دهنية بالقرب من جذع الشعرة. هذا ما يجعل الشعر باهتًا عندما يصبح لامعًا أو دهنيًا في بعض الحالات.

كيف يدعم الجيلاتين نمو الشعر

إذا كنت ترغب في الحصول على شعر كثيف وقوي، فمن المهم جدًا أن تكون بصيلات شعرك وبراعم التذوق لديك صحية. ومن ماذا تصنع الجريب والحليمة الكولاجين.

الكولاجين هو نوع من البروتين يتكون أساسًا من الأحماض الأمينية الجلايسين والبرولين.

وماذا عن الكولاجين نعم جيلاتين.

الجيلاتين عبارة عن كولاجين مغلي تم تجفيفه ومسحوقه لسهولة الاستخدام. في الماضي، كان الناس يستهلكون بشكل طبيعي الكثير من الجيلاتين في شكل مرق العظام. اليوم، لم نعد نستهلك الأجزاء الحيوانية الغنية بالكولاجين. نتيجة لذلك، نحصل على الكثير من الأحماض الأمينية الموجودة في لحوم العضلات وليس لدينا ما يكفي من الأحماض الأمينية من الكولاجين. هذه ليست مجرد أخبار سيئة لشعرنا، ولكن لصحتنا بأكملها!

من خلال تناول الجيلاتين، سوف تمنح نفسك مصدرًا من الكولاجين الذي تشتد الحاجة إليه. يدعم الكولاجين الإضافي بصيلات الشعر والحليمة. كلما كانت أكبر وأقوى، كان شعرك أقوى وأكثر صحة.

عليك أن تأكل الجيلاتين

ستلاحظ أنني قلت أنه يجب عليك تناول الجيلاتين إذا كنت تريد أن تجعل شعرك أقوى وأكثر صحة.

في حين أن هناك فوائد لاستخدام قناع الجيلاتين للشعر، لا يمكنك فقط فرك الكولاجين في فروة رأسك وتتوقع أن تصبح بصيلاتك أقوى. يمتص الجلد بعض العناصر الغذائية (مثل الزنك) ولكن الكولاجين ليس واحدًا منها.

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أنا أحب القياس المستخدم في العناية الذكية بالبشرة

“تخيل أنك تعيش في منزل من الطوب ويرمي جارك الطوب فيه. هل ستصبح جدرانك أقوى أم أنعم بالطبع لا ستنتشر هذه الآجر على الأرض.

لسوء الحظ، سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية النتائج من تناول الجيلاتين، خاصة وأن الشعر يستغرق وقتًا طويلاً لينمو.

ومع ذلك، من خلال تناول كل هذا الجيلاتين لشعرك، سوف تفيد جسمك كثيرًا.

يعد الجيلاتين مصدرًا للبروتين فهو ليس مفيدًا لعضلاتك فحسب، ولكن نظرًا لأن الشعر مصنوع من البروتين، فإن البروتين الإضافي سيساعد شعرك أيضًا في النهاية.

الجيلاتين مفيد لبشرتك كمصدر للكولاجين، يمكن أن يساعدك الجيلاتين على محاربة التجاعيد!

الجيلاتين يحسن الصحة العقلية الناقل العصبي الجلايسين في الجيلاتين يهدئ ويحارب القلق.

الجيلاتين مفيد للعظام والمفاصل نظرًا لأن الجيلاتين يتكون من العظام والأنسجة الضامة، فليس من المستغرب أن يكون مفيدًا للعظام والمفاصل.

الجيلاتين يساعد في صحة الجهاز الهضمي وهذه أهم فائدة لأن الصحة تبدأ في الجهاز الهضمي.

فوائد الجيلاتين للشعر