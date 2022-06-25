سنتحدث عن الفوائد المذهلة للعلاج الحراري.

من فوائد الحرارة أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وكذلك تدفق الدم.كن حذرًا إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لإصابة حيث يوجد التهاب، لأن تسخينها سيزيد الأمور سوءًا. في هذه الحالة، تحتاج إلى استخدام العلاج البارد. العلاج الحراري مفيد حقًا للحالات المزمنة – خاصة الإصابات المزمنة.

أمثلة على العلاج الحراري

حمام ساخن

غرفة البخار

ساونا

حوض استحمام ساخن

الأشعة تحت الحمراء

العلاج بالتناوب (بالتناوب بين البرودة والحرارة)

فوائد العلاج بالحرارة

يقلل من التهاب المفاصل

تقليل التشنجات العضلية

يقلل من آلام العضلات

يقلل من التهاب العضلات

يقلل الألم بشكل عام

يقلل من السموم وثاني أكسيد الكربون / نفايات ثاني أكسيد الكربون

يزيد من تدفق الأكسجين والدم

يقلل من التيبس

يزيد من الانتعاش

ما سر فاعلية العلاج الحراري

هناك جينات تبدأ عندما تضيف الحرارة أو البرودة وتقوم بأشياء مختلفة.