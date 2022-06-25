فوائد الخميرة الغذائية

ما هي الخميرة الغذائية

إنها كائنات حقيقية النواة تنتمي إلى الفطريات من النوع (Ascosporidae) ويمكن أن ترمز إلى مراحل تطور الفطريات الأخرى مثل الخميرة، تتكاثر عن طريق التبرعم، الخميرة الغذائية هي منتج غذائي شائع يستخدم في تحضير وطهي الأطعمة والأطعمة النباتية .

اكتسبت الخميرة الغذائية اسمها جيدًا بفضل محتواها من البروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أنها تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة، وهي نفس نوع الخميرة المستخدمة في خبز الخبز والبيرة.

مزايا

يحتوي على فيتامينات ب بشكلها الطبيعي – فتناول فيتامينات ب له فوائد عديدة خاصة في شكلها الطبيعي

B1 – الإجهاد والطاقة

B2 و B3 – جيدان للبشرة والهضم والشعر والأظافر

B6 – التي تحتاجها الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة.

المعادن – البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم

العناصر النزرة – الكروم والسيلينيوم والزنك. أحد أغراضه هو المساعدة كعامل مساعد في الإنزيمات.