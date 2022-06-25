فوائد الخميرة الغذائية

ما هي الخميرة الغذائية
إنها كائنات حقيقية النواة تنتمي إلى الفطريات من النوع (Ascosporidae) ويمكن أن ترمز إلى مراحل تطور الفطريات الأخرى مثل الخميرة، تتكاثر عن طريق التبرعم، الخميرة الغذائية هي منتج غذائي شائع يستخدم في تحضير وطهي الأطعمة والأطعمة النباتية .
اكتسبت الخميرة الغذائية اسمها جيدًا بفضل محتواها من البروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أنها تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة، وهي نفس نوع الخميرة المستخدمة في خبز الخبز والبيرة.
مزايا
يحتوي على فيتامينات ب بشكلها الطبيعي – فتناول فيتامينات ب له فوائد عديدة خاصة في شكلها الطبيعي
- B1 – الإجهاد والطاقة
- B2 و B3 – جيدان للبشرة والهضم والشعر والأظافر
- B6 – التي تحتاجها الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة.
- المعادن – البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم
- العناصر النزرة – الكروم والسيلينيوم والزنك. أحد أغراضه هو المساعدة كعامل مساعد في الإنزيمات.
- إنه مفيد أيضًا للشعر والأظافر والجلد والعضلات وأي شيء يحتوي على البروتين والأحماض الأمينية والألياف – يمكن أن تساعد بشكل غير مباشر في تقليل مقاومة الأنسولين أو الأنسولين، والتي يمكن أن تساعدك أيضًا على رفع نسبة السكر في الدم. الجلوتاثيون – أحد مضادات الأكسدة القوية للغاية. يساعد على منع الأكسدة في أجزاء مختلفة من الجسم. بيتا جلوكان – مفيد جدًا لجهاز المناعة ويحميك من الفيروسات والبكتيريا.