فوائد الخميرة لاكتساب الوزن وتسمين الوجه – تقريبا كل بيت يخلو من الخميرة وبدونها لا نستطيع صنع الخبز أو الحلويات المختلفة ولكن الكثير منا لا يعرف أن لها فوائد كثيرة غير ذلك أهمها هي قدرته على علاج النحافة الشديدة وتسمين الوجه والأجزاء الرقيقة جدا من الجسم.

فوائد الخميرة لزيادة الوزن وتسمين الوجه

نذكر هنا بعض الوصفات المفيدة لاكتساب الوزن بالخميرة

لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة الفورية، وكوب متوسط ​​من بذور الحلبة، بالإضافة إلى كوب من المكسرات المختلفة من اختيارك وثلاث ملاعق كبيرة من العسل. امزج جميع المكونات معًا وتناول ملعقة يوميًا. في الصباح الباكر. تستخدم هذه الوصفة في زيادة الوزن بسرعة وتظهر نتائجها في أقل من أسبوعين بشرط تناولها يوميًا.

في هذه الوصفة نحتاج إلى ملعقة صغيرة خميرة وكوب حليب ساخن فقط. نذوب الخميرة في الحليب ونشرب مرتين في الأسبوع. لتغيير طعم الخميرة، يمكننا إضافة نكهات مختلفة وتحليتها بالعسل. .

كما أن تناول أقراص الخميرة مرتين يوميًا قبل الإفطار والغداء يزيد الوزن أيضًا، وتباع أقراص الخميرة في معظم الصيدليات وهي آمنة وسهلة الاستخدام.

لعمل قناع الخميرة الشهير، تحتاجين ملعقة خميرة وملعقة عسل بالإضافة إلى ملعقة زبادي مع القليل من عصير الليمون، تخلط جميع المكونات حتى تصبح قوام كريمة وتوضع على الجلد حتى يجف تماما، ثم افركي برفق قبل غسل الجلد بالماء الفاتر.

وللحصول على وجه ممتلئ أو شفاه ممتلئة، يمكننا استخدام زيت الخميرة على المنطقة يوميًا وتركه هكذا طوال الليل.

أنواع الخميرة