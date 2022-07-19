فوائد الخيار لعلاج تصبغات الوجه

لا نقتصر على تناول الخيار فقط بل ندخله في صنع وتحضير ماسكات الوجه التي تغذي البشرة وترطبها وتساهم بشكل ملحوظ في تخفيف وعلاج التصبغات المؤذية للشخص والتي تؤثر سلباً على ثقته بنفسه، لذلك سنفيدكم عبر هذا المقال بأهم الأقنعة المكونة من الخيار ومكونات أخرى مغذية ومفيدة للبشرة.

فوائد الخيار لعلاج تصبغ الوجه

فوائد الخيار لعلاج تصبغ الوجه هي كما يلي

التقشير يزيل الخيار طبقة الجلد الميتة عن المسام مما يؤدي بدوره إلى إزالة التصبغ.

تجديد الجلد الخيار يجدد البشرة بطريقة تجعل ملمس الوجه ومظهره أكثر نضارة.

تنظيف البشرة ينظف الخيار البشرة من الشوائب التي قد تسبب تصبغ الجلد.

غلق المسام يعمل الخيار على تقليل المسام الواسعة للجلد.

القيمة الغذائية للخيار

القيمة الغذائية للخيار هي كما يلي لكل 100 جرام من الخيار

عنصر كميتها البوتاسيوم والمغنيسيوم.

أقنعة الخيار للبشرة

يرغب الكثير من الناس في معرفة بعض أقنعة الخيار التي يمكن استخدامها لعلاج مشاكل الجلد مثل التجاعيد والحبوب والتصبغ وما إلى ذلك، لذلك سنشرح في هذه المقالة بعض وصفات الأقنعة المصنوعة باستخدام الخيار لعلاج مشاكل الجلد

قناع الخيار والصبار

يمكن صنع قناع الخيار والصبار بالطريقة التالية

يُبشَّر الخيار ويُخلط مع ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ضعي الخليط المذكور على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم اغسل الوجه بالماء الدافئ.

قناع الخيار وزبدة اللوز

يمكن صنع قناع الخيار وزبدة اللوز بالطريقة التالية

يُقطع الخيار بحركة دائرية باستخدام سكين نظيف.

تُخلط دوائر الخيار مع زبدة اللوز وتوضع على الوجه.

اتركي دوائر الخيار مع زبدة اللوز على الوجه لمدة ساعة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ.

قناع العسل والخيار والشوفان

يمكن صنع قناع الخيار والعسل والشوفان بالطريقة التالية

يستخرج لب الخيار من ثمرة الخيار ويخلط بملعقة شوفان وملعقة عسل.

يوضع الخليط المذكور على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل.

قناع الخيار والليمون للوجه

يمكن عمل قناع الخيار والليمون بالطريقة التالية

يتم سحق حبة خيار كاملة في الخلاط بعد تقطيعها بليمون مقطعة إلى أربعة أرباع.

يؤخذ الخليط في الخلاط ويوضع على الوجه لمدة 30 دقيقة.

ثم اغسل الوجه بالماء الدافئ.

قناع الوجه بالزبادي والخيار

يمكن صنع قناع الخيار والزبادي بالطريقة التالية

يُخفق الخيار في الخلاط مع كوب من الزبادي.

ضع الخليط المذكور أعلاه على الوجه.

يغسل الوجه بعد 30 دقيقة من وضع الخليط على الوجه.

قناع الخيار لإزالة التصبغ بالفيديو

ترغب العديد من الفتيات في مشاهدة فيديو يشرح بالتفصيل كيف يعمل قناع الخيار على التصبغ، حتى يتمكنوا من تقليده والتأكد من قيامهن بعمل القناع بشكل صحيح، لذلك سنعرض الفيديو في هذا الجزء من المقالة، و يمكن الوصول إلى هذا الفيديو “”.

أهم فوائد الخيار للبشرة

تتمثل أهم فوائد الخيار للبشرة فيما يلي

إزالة التصبغات يزيل الخيار التصبغات وتصبغات الجلد.

غلق المسام قناع الخيار يغلق المسام المتضخمة.

إزالة حب الشباب الخيار يرطب البشرة ويخلصها من مشكلة حب الشباب.

تقليل التجاعيد يحفز الخيار الجلد على إنتاج الكولاجين الذي يقلل تجاعيد الوجه.

علاج انتفاخ العين والهالات السوداء الخيار يرطب البشرة ويقلل من الهالات السوداء وانتفاخ الجفن.

نصائح لمنع تصبغ الجلد

يمكن اتباع النصائح التالية للتخلص من مشكلة تصبغ الجلد

تجنب التعرض لأشعة الشمس إلا بعد استخدام واقي الشمس.

تقشير الوجه بشكل منتظم للتخلص من الجلد الميت.

غسل الوجه يوميًا أكثر من مرة للتأكد من خلو الجلد من البكتيريا أو الفطريات.

استخدم قناعًا حراريًا يرطب البشرة ويحافظ عليها بشكل دائم.

رطب البشرة يوميًا باستخدام كريمات الترطيب.

عرضنا لكم في هذه المقالة العديد من وصفات أقنعة البشرة بالمكون الأساسي “الخيار” مع مكونات أخرى مفيدة وفعالة في علاج تصبغات البشرة المزعجة نتمنى ان نكون قد أفدناكم استمروا بزيارة موقعنا عرب اليوم تجدوا ما يسركم في مختلف المواضيع.