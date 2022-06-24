فوائد الزبادي الطبيعي لجمالك

فوائد الزبادي الطبيعي – لقد ثبت منذ فترة طويلة أن الزبادي الطبيعي عنصر أساسي في وجباتنا. لكن هل تعلم أن فوائده الصحية تتجاوز الغذاء لإضفاء الجمال الطبيعي على جمالنا، سنكتشف في هذه المقالة مبادئه.

الزبادي لشعرك

إذا كنت ترغبين في جعل شعرك قويًا ولامعًا، ضعي الزبادي العادي على شعرك الجاف ولفيه بمنشفة دافئة بشكل مثالي. اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اسحبي المنشفة واشطفي شعرك بالماء النظيف واغسليه بالطريقة المعتادة ستلاحظين الفرق عن الاستخدام الأول.

يمكنك صنع الشامبو من الزبادي العادي، عن طريق أخذ وعاء وإضافة ملعقتين كبيرتين من الزبادي العادي إليه مع بيضة مخفوقة.

لا تتردد في إضافة بضع قطرات من الزيت العطري أو البابونج إذا كان شعرك هشًا أو الزنجبيل لإعطاء حجم.

بمجرد أن يصبح الشامبو جاهزًا، اغسل شعرك بهذا الخليط، وتذكر تركه يعمل لمدة عشرين دقيقة تقريبًا قبل غسله بالماء.

فوائد الزبادي العادي الزبادي للعناية بالوجه

الزبادي من العلاجات الفعالة للوجه وله استخدامات مختلفة. وإذا أردت أن تجعل البشرة أكثر نعومة ونعومة، ضعي الزبادي على وجهك لمدة 10 دقائق في الصباح وستلاحظ الفرق.

يمكن أيضًا استخدام الزبادي العادي كمزيل طبيعي للمكياج التعليمات تناول ثلث الزبادي العادي وإضافة بضع قطرات من زيت اللوز الحلو. يمكنك بعد ذلك إزالة المكياج عن وجهك بهذه الميزة اللوشن فهو لطيف على البشرة ولا يحرق العينين.

الزبادي للعناية بالجسم

للزبادي فوائد عديدة للجسم، أهمها أنه في حالة تعرض جسمك لحروق الشمس، قم ببساطة بتغطية الجلد المحروق بالزبادي الطازج، واتركه يعمل لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفه بالماء. ستعمل هذه التقنية على تخفيف الإحساس بالحرقان على بشرتك بشكل فعال.