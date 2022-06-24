فوائد الطين المغربي لجمال البشرة

فوائد الطين المغربي لتجميل البشرة – الطين المغربي معروف بفوائده الجلدية وقد استخدم منذ العصور القديمة وله خصائص علاجية غير عادية. طبيعي 100٪، سهل العثور عليه واستخدامه.

الطين المغربي هو العناية المثالية للبشرة وللعائلة كلها! لذا، للاستفادة إلى أقصى حد من فوائده، إليك وصفات العناية بالطين المغربي التي يجب اعتمادها …

فوائد الطين المغربي، خصائص لا تصدق

الميزة الأولى أن التربة المغربية ذكية! إنه قادر على استهداف الألم أو الجروح أو البكتيريا، ولا يعمل إلا عند الحاجة. تظل هذه الميزة لغزا للباحثين.

الطين المغربي مطهر ومزيل للصبغات، وذلك بفضل قوة السيليكا الماصة والمضادة للبكتيريا، كما أنه غني بالمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والحديد والكالسيوم – ممتاز للعناية بالبشرة المنزلية والأسنان الصحية، حتى أنه يمكن استخدامه كمعجون أسنان في حالة من نقص!

غني بالمغنيسيوم والطين على شكل كبسولات، وهو أيضًا مكمل غذائي فهو ينظم الجراثيم المعوية، ويمتص الماء الزائد ويعطي معدة مسطحة.

أخيرًا، ينشط الطاقة التي تعيد شحن بطاريات الجسم وتنشط خلايا النوم لدينا.

كل لون له ميزة

الطين موجود بألوان مختلفة. اعتمادًا على النسبة المئوية للمعادن التي يحتوي عليها، فإنه يأخذ لونًا وخصائصًا معينة … يتم بيع جميع أنواع الطين من قبل المعالجين بالأعشاب وغالبًا في الصيدليات.

الطين الأخضر تركيبته نسبة عالية من السيليكا والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

مميزاته في القناع أو الضماد، في كبسولة أو قابلة للذوبان في الماء، يجدد ويعالج جميع المناطق المتضررة أو المصابة فروة الرأس والجروح والنباتات المعوية والالتهابات.

الطين الأبيض تكوينه الكاولين الغني بالسيليكا.

أصوله استعادة الطاقة للشعر الجاف والناعم، وتعزيز التخلص من السموم المعوية (في كبسولات) وتهدئة الأكزيما.

الطين الأحمر تركيبته أكسيد الحديد.

أصوله في كبسولة أو قناع، يخفف من حرقة المعدة، ويعزز تجديد الخلايا ويزيل الالتهاب.

الطين الأصفر تركيبته السيليكا والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم … وأقل من الحديد من الطين الأحمر، مما يسمح له بمراعاة أفضل للمناطق الحساسة.

أصوله العناية بالشعر، يمتص الشوائب ويعيد الأكسجين إلى الشعر الهش. محتواه العالي من الأملاح المعدنية يقشر بلطف ويغذي الجسم كله.

الطين الأزرق تركيبته أساسه الكالسيوم والمغنيسيوم.

نقاط قوته كقناع للشعر، يجلب لمعان الشعر الباهت. الكبسولة، تعيد أكسجة الخلايا، وتزيل الشوائب والسموم.

اصنع علاجات الطين في المنزل

لتحضير عجينة الطين – مهما كان اللون الذي تختاره – اسكبه في وعاء زجاجي واخلطه بالماء. أضف القليل من الماء وحركه حتى يصبح عجينة ناعمة لكن سميكة قليلاً. ملائم يمكنك تخزين الطين غير المستخدم في الحاوية المغطاة.

قناع

استخدم إذا كان لديك مسام كبيرة أو عيوب (حب الشباب والطفح الجلدي).

للتجديد … كل أسبوع إذا كنت ترغب في ذلك!

كيف تعمل امزج 3 ملاعق كبيرة من الطين مع 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الماء. ضعيه في طبقة سميكة على الوجه مع تجنب منطقة العين.

اتركي قناع الوجه لمدة 10 دقائق. بلل بضباب من الماء إذا بدأ الطين يجف على الجلد. ثم أزل الطين بالماء الفاتر. جفف وجهك بمنديل ورقي حتى لا تتناثر المنشفة.

نصائح حول الجمال والعناية. لتجنب جفاف بشرتك بعد القناع، ضعي مرطبًا.

قناع الشعر

استخدميه إذا كان لديك … شعر دهني أو فروة رأس متهيجة.

كيف تعمل امزج 5 ملاعق كبيرة من الطين الأخضر مع المياه المعدنية للحصول على عجينة ناعمة.

أضف قطرتين من الزيت (أركان، زيتون، جزر …) إذا كان شعرك جافًا.

ضع هذا المستحضر على فروة رأسك فقط. تدليك لمدة 30-45 دقيقة. اشطفيه بماء الليمون الدافئ لإضافة لمعان.

نصيحة إضافية

لعلاج قشرة الرأس، أضيفي إلى عجينة الطين 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، 5 قطرات من زيت الزعتر العطري، 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي و 5 قطرات من زيت الليمون العطري، شجرة الشاي.

التخلص من السموم

استخدمه إذا كنت تريد التخلص من السموم بعد تناول عشاء عالي السعرات الحرارية بالطين.

كيف تعمل في نفس المساء، اسكب ملعقة كبيرة من الطين في كوب من المياه المعدنية واتركها طوال الليل.

في صباح اليوم التالي، قبل الإفطار، اشرب ببطء 3/4 من الماء، مع الحرص على ترك الرواسب في قاع الكوب.

و