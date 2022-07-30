فوائد العدس بجبة الصحية لن تتوقف عن تناوله

عدس أبو جبة هُو أحد المكونات الرئيسية لأشهر الأطعمة المصرية، الكشري. بصرف النظر عن كونه طبقًا لذيذًا ولذيذًا، فإن للعدس العديد من الفوائد الصحية. كَمْا أنه من أهم بدائل اللحوم لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين. و عدس أبو جبة من عائلة البقوليات.

فوائد العدس كغذاء

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يعني أنه سيبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

البقوليات، وخاصة العدس، من بين أفضل الأطعمة الغنية بالألياف المفِيْدة لصحة القلب.

يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف، مما يساعد على التخلص من النفايات بسرعة.

يساعد على توازن درجة الحموضة فِيْ الجسم وهذا يحسن صحة الأمعاء.

العدس من أفضل مصادر البروتين النباتي، فهُو ثالث أغنى أنواع البروتين، فكل كوب من العدس يحتوي على 18 جرامًا من البروتين.

يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن لأنه غني بالألياف ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

يحسن مناعة الجسم.

تساعد الألياف فِيْ تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والتهاب المفاصل.

العدس مصدر رائع للمغنيسيوم، حيث يحتوي كوب العدس على 71 ملغ من المغنيسيوم، وهُو معدن ممتاز لمقاومة الإجهاد والتخلص من صعوبات النوم والأرق.

يحتوي على حمض الفوليك، وهُو فِيْتامين مهم للجسم، وخاصة للنساء قبل الحمل مباشرة وفِيْ الأشهر الأولى من الحمل، حيث يمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأجنة.

فوائد العدس كغذاء لانقاص الوزن

العدس غذاء غني بالألياف والبروتين فِيْ نفس الوقت، لذا فإن تناوله يبطئ عملية الهضم ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا مفِيْد للغاية إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا.

إن تناول العدس فِيْ الوجبة يحسن عملية التمثيل الغذائي، كَمْا أنه مفِيْد للتخسيس وفقدان الوزن، لأنه يساعد على حرق المزيد من الدهُون التي تسبب السمنة.

ولكن عند طهِيْ العدس، تجنبي إضافة المزيد من الدهُون ولا تفرطي فِيْ تناول الطعام للمساعدة فِيْ عملية التخسيس.

الآثار الجانبية لتناول عدس أبو جبة

أكبر مشكلة فِيْ تناول البقوليات هِيْ احتوائها على مثبطات التربسين، والتربسين هُو إنزيم يساعد على الهضم، وهناك مشكلة أخرى فِيْ تناول العدس وهِيْ احتوائه على الليكتين، والذي يمكن أن يسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي لدى بعض الناس، مثل القولون العصبي.

يمكن أن يسبب بعض الغازات لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل فِيْ الجهاز الهضمي، ولمعالجة هذه المشكلة، يمكن نقع العدس لفترة قبل الطهِيْ.