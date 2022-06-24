فوائد العسل الحر

فوائد العسل الخالي – العسل مادة عرفت في الماضي بفوائدها، حيث أنه غذاء يحتوي على العديد من المكونات الصحية المفيدة للجسم، ويستخدم موضعياً لعلاج الالتهابات والحروق والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها. .

العسل الحر هو عسل طبيعي مصنوع من رحيق الورد والسكريات لا تدخل في غذاء النحل خلال فترة إنتاج العسل، ويتكون العسل بشكل أساسي من السكريات مثل الجلوكوز والفركتوز الذي يحتوي على درجة حلاوة أعلى من السكروز ويحتوي على نسبة منخفضة منه . من الماء والفيتامينات، ولا تحتوي على الدهون والكوليسترول.

فوائد العسل المجانية

العسل غذاء ذو ​​قيمة غذائية عالية ويستهلكه الأطفال والكبار، وهو مادة حلوة لم يتدخل الإنسان في صنعها ولا تتطلب عملية تكرير وتصنيع. .

يحارب الجراثيم والميكروبات

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، ويساعد خلايا الجسم على إفراز مواد مطهرة تحمي من العدوى والتسمم الغذائي.

يقلل من مستوى الدهون

العسل هو بديل آمن للسكريات المصنعة التي تسبب السمنة وأمراض القلب وتصلب الشرايين نظرا لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

على عكس السكريات البسيطة والمصنعة، لا يتخمر العسل في المعدة لسرعة هضمه، ولا يشكل بيئة مواتية للجراثيم والميكروبات ويمر عبر الأمعاء دون أي مشاكل في الجهاز الهضمي كما يحدث عند تناول السكريات المصنعة والعسل. يساعد في علاج عسر الهضم والإمساك حيث أنه يزيد من نشاط الأمعاء ويعالج حامض المعدة.

يحافظ على صحة الأسنان

ويقيها من التسوس ويحافظ على اللثة ويقويها.

يقي من السرطان

يحتوي العسل على مركبات مضادة للأكسدة توجد فقط في العسل تساعد بشكل كبير في الوقاية من السرطان ومنع نمو الخلايا السرطانية وخاصة سرطان الجهاز الهضمي.

فوائد العسل المجاني يعالج السعال

أثبتت العديد من الدراسات أن العسل من أكثر علاجات السعال فاعلية وخاصة عند الأطفال، كما يساعد في التخلص من البلغم والتهاب الحلق والتهاب الحلق، وتسكين الحساسية.

يعالج الجروح والحروق

يحتوي العسل على مركبات مثل بيروكسيد الهيدروجين الذي يعالج الجروح ويخفف الألم عن طريق خلق بيئة حمضية تمنع نمو الجراثيم والميكروبات، كما أن الاستخدام الموضعي للعسل على الجروح يساعد على التئامها بسرعة.

يستفيد الرياضيون

يمد العسل الرياضيين بالطاقة اللازمة لممارسة الرياضة البدنية، ويغذي الجسم ويزوده بالفيتامينات اللازمة للنشاط والحركة.