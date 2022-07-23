فوائد العسل والليمون للوجه والبشرة وبعض الوصفات المميزة ،تُعتبر البشرة الجميلة والرائعة من مميزات الجمال عن النساء وهي من اهم ما تبحث عنه النساء في العالم ولامتلاك هذه البشرة يجب المرور بامور ليست من السهولة القيام بها بل تلزم الكثير من العناية والاهتمام، وتتعدّد مظاهر العناية بالبشرة بين الاهتمام بالتغذية الجيدة ، والإكثار من اكل الأطعمة التي تغذي البشرة وتجعلها جميلة جدا.

فوائد العسل والليمون للوجه والبشرة

ما هي فوائد العسل

العسل مرطب عميق للبشرة حيث يحافظ على الماء في الجلد لأطول فترة ممكنة.

هو مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ومضاد للفطريات قد يعاني منه الوجه / أو الجلد بشكل عام.

يحتوي العسل على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يساعد على تجديد خلايا الجلد وبالتالي حيوية وإشراق الوجه.

العسل مغذي جدا للبشرة لاحتوائه على فيتامين هـ.

يعمل العسل على التئام الجروح بسرعة.

إذا كانت هناك جروح وندبات على جلدك، فإن العسل فعال للغاية في إزالة تلك الندوب.

ما هي فوائد الليمون

ومع ذلك، يحتوي هذا الطعم الحامض واللاذع على العديد من أسرار جمال البشرة وصحتها.

يعالج الليمون حب الشباب لأنه مضاد للبكتيريا، لكن يجب استخدامه بطريقة محكمة لتجنب الالتهابات أو احمرار الجلد لأن الليمون حمضيات من الدرجة الأولى.

يزيل الليمون الرؤوس السوداء.

يؤدي الليمون مهمة تفتيح البشرة.

يخفف الكلف والبقع السوداء في الجسم.

يزيد الليمون من تحفيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي شد الجلد وتقليل التجاعيد، ومن خلال جميع النقاط التي تم إدراجها يمكننا التعرف على فوائد العسل والليمون للوجه والبشرة.

وصفات مميزة للوجه والبشرة باستخدام الليمون والعسل

في الفقرات السابقة ذكرنا فوائد العسل والليمون للوجه والبشرة بشكل منفصل، والآن أذكرك ببعض الوصفات باستخدام المكونين معًا أو مع إضافة مكونات طبيعية أخرى تعزز أيضًا من قيمة الوصفة الصحية. الوجه والجلد.

الوصفة الأولى قناع من عصير الليمون والصبار

مكونات قناع عصير الليمون والصبار

ملعقة كبيرة عصير ليمون

8 ملاعق كبيرة من خلاصة الصبار

وعاء عميق.

كيفية استخدام عصير الليمون وماسك الصبار

تتمثل الخطوة الأولى في خلط ملعقة من خلاصة الليمون والصبار جيدًا حتى تمتزج جيدًا. افرد الخليط أو القناع على وجهك بالكامل وبالطبع ابتعد عن منطقة العين. اتركي القناع على وجهك لمدة عشر دقائق فقط. اغسلي وجهك الآن جيداً بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية العسل والقرفة

يستخدم هذا القناع خصيصًا للحصول على وجه نقي وخالٍ من الشوائب، وبالطبع مع استمرارية وليست المرة الأولى.

مكونات قناع العسل والقرفة

2 ملاعق صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة استعمال قناع العسل والقرفة

الخطوة الأولى هي عمل عجينة من العسل والقرفة. بعد خلط المعجون جيدًا، انشر المعجون على الوجه بالكامل – باستثناء المنطقة حول العينين – أو ضعه على البثور فقط. يمكنك ترك العجينة طوال الليل أو لمدة نصف ساعة فقط. الآن اغسل المعجون بالماء الدافئ حتى يسهل عليك إزالته. قبل استخدام القناع، يجب اختباره يدويًا أولاً للتأكد من أنك لا تهيج بشرتك.

الوصفة الثالثة بياض البيض ودقيق الشوفان وماسك الليمون

تستخدم هذه الوصفة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

مكونات قناع بياض البيض والشوفان والليمون

عصير نصف ليمونة مخفف بالماء.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

2 ملاعق كبيرة من الشوفان (يفضل مطحون أو دقيق الشوفان)

بياض بيضة واحدة.

كيفية استخدام ماسك بياض البيض ودقيق الشوفان والليمون

في البداية، اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا (الليمون، بياض البيض، الشوفان، زيت اللوز) حتى تحصلي على قوام كريمي. الآن قم بتوزيع الكريم الذي صنعته جيدًا على بشرتك باستثناء المنطقة حول العينين. انتظر خمس عشرة دقيقة (ربع ساعة). يمكنك الآن غسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

الوصفة الرابعة قناع العسل والليمون

هذا الماسك خصيصًا لتفتيح وتوحيد لون البشرة، إذا كنت تعانين من مشاكل البشرة الداكنة والدهنية على وجه الخصوص، فإن هذا الماسك سيساعدك على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة وأيضًا إغلاق المسام.

مكونات قناع العسل والليمون

نصف ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

بياض بيضة واحدة.

طريقة استخدام قناع العسل والليمون

في وعاء، اخلطي كل هذه المكونات (بياض البيض والعسل والليمون) لمدة ثلاث دقائق حتى تمتزج تمامًا. اغسلي وجهك بالماء الدافئ. ثم وزعي المزيج على الوجه باستخدام فرشاة صغيرة أو باستخدام أصابعك. احرصي على عدم وضع الخليط حول العينين. اتركي القناع على وجهك لمدة 20 إلى 30 دقيقة. اغسل وجهك الآن بالماء الدافئ. لتجنب الالتهاب أو تهيج الجلد، ضع مرطبًا خفيفًا.

الوصفة الخامسة قناع العسل والليمون وصودا الخبز

تستخدم هذه الوصفة للحد من مشكلة حب الشباب التي يعاني منها الكثير.

مكونات قناع العسل والليمون وصودا الخبز

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. (عصير ليمون)

1 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة استخدام قناع العسل والليمون وصودا الخبز

اخلطي عصير الليمون والعسل وصودا الخبز جيدًا لعمل عجينة. انشر العجينة على وجهك بالكامل، مع تجنب المنطقة حول العينين. اتركي المعجون على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. الآن اغسلي وجهك بالماء الدافئ للتخلص من المعجون وستلاحظين الفرق.

الوصفة السادسة قناع العسل والليمون والزبادي

هذا القناع فعال جدا في حل مشكلة البشرة التي تحتوي على البقع الداكنة.

مكونات قناع العسل والليمون والزبادي

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة عسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

طريقة استخدام قناع العسل والليمون والزبادي

تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه من العسل والليمون واللبن ومسحوق الكركم حتى تمتزج بالكامل. ضعي هذا الخليط على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اغسلي وجهك الآن جيداً بالماء الدافئ.

في النهاية، بعد التعرف على فوائد العسل والليمون للوجه، يجب أن تعلمي أنه مثلما يوجد روتين للعناية بالبشرة من الخارج من خلال وصفات طبيعية، هناك أيضًا عناية داخلية للحصول على بشرة نابضة بالحياة ومشرقة، باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها جسمك. ككل. أيضًا، استمر في شرب كميات كافية من الماء للحصول على الترطيب المناسب للبشرة، ومن خلال الاطلاع على جميع الوصفات داخل الفقرة، يمكننا أن نعرف بوضوح أهمية وفوائد العسل والليمون للوجه والبشرة.

يُعتبر العسل و الليمون من أكثر الأطعمة والخضروات الموجودة في المنازل ويملكون مجموعة كبيرة من الفوائد الصحيّة مثل تقوية أجهزة في الجسم وغيرها، والسبب في ذلك يعود لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور .