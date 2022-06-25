فوائد فاكهة الكيوي على الجلد والشعر – فاكهة الكيوي هي واحدة من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وأوميغا 3 والألياف. كل هذه المكونات تجعله حليفًا طبيعيًا لتحسين جودة بشرتك وشعرك. نكشف هنا جميع فوائد الكيوي.

حافظ على بشرتك متوهجة

يساعد تناول الكيوي في اليوم على تجديد خلايا الجلد، حيث يحتوي على مكونات غذائية قادرة على تجديد البشرة، مثل الفيتامينات A و E و C، ومضادات الأكسدة، ويجعلها أكثر حيوية ولمعاناً.

وصفة العلاج المنزلي

تُمزج ثمرة أفوكادو ناضجة مع كيوي كامل مقشر. بمجرد الحصول على مزيج ناعم ومتجانس، أضف 1 ملعقة صغيرة من العسل. ضعي القناع بسخاء على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق، كرري العملية مرة في الأسبوع للحفاظ على بشرة مشرقة.

تحكم في إنتاج الدهون

الزهم ضروري لترطيب البشرة بشكل جيد، ويمكن أن يكون فائضها مزعجًا. لمنع بشرتك من إنتاج الكثير منه، يمكنك الجمع بين الفوائد الغذائية للكيوي ومضادات الأكسدة والليمون المليء بفيتامين سي.

وصفة العلاج المنزلي

اهرسي حبة كيوي مقشرة في عجينة، ثم أضيفي عصير ليمونة. باستخدام قناعك الخاص، يمكنك وضعه على وجهك وتركه لمدة 15 دقيقة. بعد انقضاء الوقت، اشطفه جيدًا بالماء البارد. يمكنك تكرار العملية مرتين في الأسبوع لمزيد من الفعالية.

فوائد الكيوي على البشرة والشعر علاج منزلي لتنعيم شعرك

قناع الشعر بالكيوي مثالي لجميع أنواع الشعر لاستعادة النعومة والحيوية.

وصفة العلاج المنزلي

امزج في وعاء

1 كيوي.

1 صفار بيضة لترطيبها.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون للمساعدة في تقوية شعرك.

1 ملعقة كبيرة من العسل الطري.

و 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

قبل وضع هذا القناع، قومي بتقسيم شعرك ورطبه بماء فاتر قبل فركه. ثم افرد القناع بالكامل على فروة رأسك وأطرافك، ثم دلكيه برفق. اتركيه لمدة ساعة ونصف قبل شطفه بالماء. ثم اذهب إلى الشامبو المعتاد لغسلها جيدًا. يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.