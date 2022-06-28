فوائد الليمون 10 فوائد الليمون للبشرة والشعر والأظافر

فوائد الليمون هل تعلم أن هناك العديد من الاستخدامات للليمون خارج الطبخ يتحول بشرتك وشعرك إلى حب الليمون أيضًا. يحتوي الليمون على مجموعة واسعة من فوائد الجمال. فيما يلي أفضل استخدامات الليمون للجمال.

1. ترطيب

يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعله رائعًا للبكتيريا المسببة. امزج بضع قطرات من ماء جوز الهند مع بضع قطرات من عصير الليمون. يعمل جوز الهند على ترطيب بشرتك والليمون ينظفها ويفتحها. ملحوظة إذا كانت بشرتك حساسة، فقم بإجراء اختبار رقعة على بشرتك أولاً.

2. راحة الكوع والرقبة

الليمون غني بفيتامين C، وهو مكون طبيعي يساعد على زيادة الإشراق. يقول باتريس كولمان، مالك DaBlot Beauty، إذا كان مرفقيك ومرفقيك أسودان، ففركهما ببساطة بنصف ليمونة.

3. علاج البثور

يمكن أن يساعد الليمون أيضًا في علاج الرؤوس السوداء. وذلك لاحتوائه على حامض الستريك، فرك شريحة من الليمون على معظم الأماكن التي تحتوي على الرؤوس السوداء حيث يعمل على التخلص منها.

4. يخفف حروق الشمس

يمكن استخدام عصير الليمون مع الماء لتخفيف الألم الناتج عن هذه الحروق، وتحفيز التئامها وتطهيرها أيضًا.

5. تبييض الأسنان

هل يجعل تبييض الأسنان في المنزل أسنانك حساسة لعدة أيام جرب هذا بدلاً من ذلك امزج صودا الخبز وعصير الليمون، ضعه على أسنانك، ثم استخدم فرشاة أسنانك لتنظيف أسنانك بالفرشاة وشطفها.

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6. تبييض البشرة

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي وحمض الستريك، لذلك يمكن أن يساعد في تفتيح بشرتك وإشراقها عند استخدامه بمرور الوقت. “فيتامين سي مضاد للأكسدة ويعمل على زيادة إنتاج الكولاجين”، كما تقول مارينا بيريدو، طبيبة الأمراض الجلدية. هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في تفتيح البقع الداكنة.

7. التقليل من زيوت الوجه

يعمل حمض الستريك في عصير الليمون كدواء طبيعي. إذا كنت عرضة للبشرة الدهنية، أضف بضع قطرات من عصير الليمون إلى قطعة قطن ثم امسحها على وجه مغسول حديثًا لإيقاف الزيت على الوجه.

8. مقشر الشفاه

اخلطي القليل من عصير الليمون مع السكر البني لعمل مقشر للشفاه بنفسك. يعمل كمقشر كيميائي للتخلص من خلايا الجلد الميتة.

9. تقوية الأظافر

امزجي زيت الطهي المفضل لديك (جربي زيت الزيتون) مع عصير الليمون وانقعي أظافرك. هذه ممارسة جيدة إذا كانت أظافرك جافة وهشة، لكنها أيضًا طريقة رائعة للمساعدة في إصلاح أظافرك الصفراء.

10. تفتيح الشعر

اخلطي نقاط الصبغة مع عصير الليمون. ضعيه قبل تعريض شعرك لأشعة الشمس لتحديد اللون الذي تقبّله الشمس. لتأثير أكبر، ركزي عصير الليمون على أطراف شعرك.

إذا لاحظت الكثير من اللون البرتقالي في البداية، فقم بتصحيح اللون باستخدام مكيف أزرق، مثل هذا من Joico. تذكر أن اللون الأزرق هو عكس البرتقالي على عجلة الألوان، لذا سيوازن الاثنان بعضهما البعض.