فوائد المايونيز للشعر – يوصف قناع المايونيز للشعر بأنه علاج بديل للشعر يمكن أن يترك شعرك ناعمًا وناعمًا. على الرغم من أن قناع المايونيز يُستخدم بشكل أساسي للأشخاص ذوي الشعر المموج والمجعد، إلا أنه قد يوفر أيضًا فوائد محتملة للآخرين.

تعرف على المزيد حول ماسك الشعر بالمايونيز وكيفية تحضيره في المنزل.

هل للمايونيز أي فوائد كقناع للشعر

يكشف البحث السريع على الإنترنت عن أقنعة الشعر بالمايونيز عن العديد من الفوائد المزعومة التي ستساعد في تحسين صحة شعرك. في حين أن بعض هذه الادعاءات قد تحظى ببعض الدعم، فإن البعض الآخر لا أساس له من الصحة.

زيادة الرطوبة

لفهم الفوائد المحتملة لماسك الشعر هذا، من المهم أن تتعرف أولاً على مكوناته.

يصنف المايونيز على أنه زيت. يتكون أساسًا من زيت الكانولا أو زيت فول الصويا، جنبًا إلى جنب مع صفار البيض والخل وعصير الليمون. قد تحتوي بعض العلامات التجارية على مكونات إضافية، مثل زيت الزيتون والخردل.

من الناحية النظرية، يمكن أن يجعل المايونيز شعرك أكثر دهنية لأن المنتج يتكون في الغالب من الزيت. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لأنواع الشعر المجعد والمموج، والتي عادةً ما تفتقر إلى الزهم (زيت طبيعي) في منتصف ونهايات بشرة الشعر.

في المقابل، لا يحتاج الشعر الأملس الطبيعي إلى زيوت مضافة لأن الزهم يمكن أن يشق طريقه بسهولة من فروة الرأس عبر الشعر.

تجاعيد أقل

يعد التقليل من التجعد أحد الآثار الجانبية الطبيعية لتوازن الرطوبة الجيد. يمكن أن يجعل المايونيز شعرك أقل تطايرًا بسبب الرطوبة الزائدة والجفاف.

مع ذلك، سوف تحتاجين أيضًا إلى ممارسة عادات أخرى للتخلص من التجعد، مثل تقليل اعتمادك على الأدوات الساخنة وتجفيف شعرك بدلًا من فركه أو استخدام مجفف الشعر.

شعر أقوى

وفقًا لبعض المواقع والمدونات الخاصة بالجمال، يُقال إن المايونيز يقوي شعرك ويحمي علاج اللون.

ومع ذلك، لا يوجد بحث علمي لدعم هذه الادعاءات. المايونيز هو زيت في الأساس، لذلك لا توجد مكونات أخرى كافية (مثل صفار البيض وعصير الليمون) ليكون لها مثل هذا التأثير.

نمو الشعر

يعتقد بعض الناس أيضًا أن قناع المايونيز يمكن أن يجعل الشعر ينمو. يعتقد أن حمض أميني في المايونيز يسمى L-cysteine ​​مسؤول.

نظرت إلى النساء بعد سن اليأس المصابات بتساقط الشعر ولاحظت دور الأحماض الأمينية الغذائية، بما في ذلك L-cysteine. وجد الباحثون أن هذا الحمض الأميني مهم في تكوين الكيراتين، وهو نوع من البروتين، في الشعر، مما يجعله قوياً ويساعده على النمو.

ثبت أيضًا أن L-cysteine ​​يكون أكثر فاعلية عند دمجه مع فيتامين B-6، والذي قد يساعد أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية الأخرى المهمة لنمو الشعر، بما في ذلك الزنك والحديد.

ومع ذلك، تركز الدراسة على النظام الغذائي والأشكال التكميلية من L-cysteine ​​، وليس على تطبيق الأحماض الأمينية مباشرة على الشعر عن طريق المايونيز. يحدد عدم وجود بحث علمي واضح ما إذا كان قناع الشعر المايونيز يمكن أن يعزز نمو الشعر.

علاج القمل الطبيعي

تشمل الادعاءات الأخرى حول قناع شعر المايونيز قدرته على علاج قمل الرأس. النظرية هي أن مايونيز السمك يمكن أن يخنق القمل، كما يمكن للعلاجات البديلة الأخرى مثل الزبدة أو السمن.

ومع ذلك، لا تدعم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أيًا من هذه العلاجات. إذا وضعت المايونيز في شعرك لعلاج القمل، يمكن أن يجعل القمل غير نشط مؤقتًا، لكنه لا يقتلها، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

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كيفية استخدام قناع الشعر بالمايونيز

على الرغم من أن بعض الفوائد المذكورة أعلاه معروفة أكثر من غيرها، إلا أن قناع المايونيز للوجه لن يسبب أي ضرر على الأرجح. الاستثناء الرئيسي هو إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات المايونيز، مثل صفار البيض.

إليك كيفية استخدام قناع المايونيز للشعر

بللي شعرك. ضع كوبًا واحدًا من المايونيز، بدءًا من فروة رأسك، ثم ضعه على أطرافك. استخدمي المزيد من المايونيز حسب الحاجة، وتأكدي من تغطية شعرك بالتساوي.

قم بتدليك المنتج أو استخدام مشط واسع الأسنان لضمان التطبيق المتساوي.

غطيها بغطاء وانتظري 20 دقيقة.

يُشطف جيداً ويُشطف بالشامبو كالمعتاد.

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي قناع المايونيز مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على شعرك ناعمًا وناعمًا.

ملخص

من غير الواضح ما إذا كان قناع الشعر المايونيز يوفر الفوائد التي يدعي مؤيدوها. ومع ذلك، يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تبحثين عن تنعيم وترطيب، خاصة إذا كان شعرك مجعدًا.

إلى جانب استخدام الأقنعة لإضافة المزيد من الرطوبة إلى شعرك، هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لموازنة الزيت في الشعر المتطاير

تأكد من عدم استخدام الشامبو الدهني على الأطراف الجافة بالفعل لأنه سيزيد من التجعد.

يمكنك فقط غسل فروة رأسك بالشامبو وإضافة البلسم إلى أطرافك.

يمكن أن يساعد غسل شعرك كل يومين بدلاً من كل يوم. إذا بدت فروة رأسك مغسولة جدًا بالشامبو، اشطفها بشامبو جاف.

فوائد المايونيز للشعر