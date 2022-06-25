فوائد المشمش للبشرة وماسكات طبيعية

فوائد المشمش للبشرة – يوصف المشمش بأنه ثمرة الجمال لاحتوائه على مكونات فعالة من الفيتامينات والعناصر المغذية للبشرة لتمنح بشرتك الجمال والنضارة التي تستحقها.

فوائد المشمش للبشرة

تجديد خلايا الجلد يعمل كمقشر طبيعي للبشرة لتخليصها من الخلايا الميتة التالفة، وتوليد خلايا جديدة في الجلد، مما يمنحها النضارة والحيوية.

القضاء على حب الشباب يحتوي المشمش على مواد فعالة لها القدرة على علاج الالتهابات وتطهير الجلد مما يمنع تكاثر الجراثيم والبكتيريا المسببة للبثور.

العناية بالبشرة الحساسة بفضل مكوناته الفعالة المهدئة والمضادة للاحمرار، فهو يستخدم لعلاج البشرة الحساسة.

تفتيح البشرة المشمش من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، بأمان دون أن يترك أي آثار جانبية.

محاربة علامات الشيخوخة الاستخدام المنتظم للمشمش يجعل البشرة أكثر مرونة، وذلك بفضل محتواها من مضادات الأكسدة التي تخفي بفعالية التجاعيد الدقيقة التي تظهر على الجلد.

نعومة الجلد يحتوي المشمش على حمض اللينوليك الذي له خصائص ترطيب للبشرة تساعد في الحفاظ على توازن رطوبة البشرة.

يغذي البشرة المشمش غني بفيتامين أ المهم لتغذية البشرة واستعادة نضارتها والحفاظ على شبابها.

يعالج مشاكل الجلد المشمش غني بالفيتامينات وحمض الأوليك الذي يعالج مشاكل الجلد التحسسية.

تخلص من آثار حروق الشمس المشمش بمكوناته النشطة المهدئة والمهدئة، يعالج الحروق الناتجة عن التعرض المباشر للشمس دون استخدام واقي الشمس، ويزيل الاحمرار.

فوائد المشمش للبشرة أقنعة المشمش لعلاج مشاكل البشرة

قناع المشمش لتفتيح البشرة الداكنة تقطع ثمار المشمش ووزعها على الوجه والرقبة. اتركيهم لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. كرر هذا القناع يوميًا لمدة عشرة أيام، للحصول على بشرة خالية من التصبغ. والبقع.

Masque à l’abricot pour hydrater et nourrir la peau Extrayez le jus d’abricot de ses fruits, puis frottez-le sur votre visage à l’aide d’un coton propre, laissez poser 20 minutes puis lavez votre visage à l’ ماء بارد. استمري في وضع القناع أربع مرات في الأسبوع للحصول على بشرة نضرة.

قناع المشمش لتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة اغلي 3 ثمار مشمش، انتظري حتى تبرد، ثم اهرسيها ووزعيها على وجهك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. كرر هذا القناع. ثلاث مرات في الأسبوع، لتوديع الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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