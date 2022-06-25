فوائد بذور الكتان للشعر والوجه

تشتهر بذور الكتان بلونها البني الذهبي، وهي مليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتستخدم بذور الكتان في مجموعة متنوعة من ممارسات الطب البديل ووصفات التجميل، بما في ذلك وصفات الشعر والوجه.
فوائد بذور الكتان للشعر
إن نمو الشعر عملية بطيئة وشاقة، لذلك يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان هناك أي علاج يسرع نموه بخلاف العلاجات الباهظة الثمن المتوفرة في الصالونات، والتي لا تدوم نتائجها طويلاً لاحتوائها على مواد كيميائية، وبالفعل هناك علاج طبيعي. العلاجات التي يمكن أن تسرع عملية نمو الشعر بما في ذلك علاج بذور الكتان، والتي لها الخصائص التالية
- يحتوي على كميات وفيرة من فيتامين إي فيتامين إي من أفضل الفيتامينات المستخدمة لنمو الشعر، لما له من خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتي بدورها تساعد في حماية الشعر وفروة الرأس من التلف.
- تغذية الشعر بذور الكتان هي مصدر غني للأوميغا 3، وهو أمر مهم لنمو الشعر الصحي. يغذي بصيلات الشعر والشعر نفسه، مما يجعل الشعر أقوى وأقل عرضة للتلف، وتساعد أوميغا 3 على زيادة مرونة الشعر.
- الحفاظ على رطوبة الشعر تساعد بذور الكتان في الحفاظ على الشعر ناعمًا وسهل التحكم فيه لأنها تساعد على ترطيب الشعر والتحكم في مشاكل الشعر مثل الأطراف المتقصفة والتقصف والجفاف.
- تنعيم فروة الرأس الاستخدام المنتظم لبذور الكتان، أو حتى استهلاكها، يحمي من العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس، بما في ذلك تساقط الشعر الشديد، وإكزيما فروة الرأس، وقشرة الرأس.
فوائد بذور الكتان للوجه
بذور الكتان جزء مهم من العناية المنتظمة ببشرة الوجه. يوصى بتناول هذه البذور واستخدامها لتحقيق أقصى استفادة منها. مع الاستخدام المنتظم، تصبح بشرة الوجه لامعة ونضرة. تشمل فوائد بذور الكتان لبشرة الوجه ما يلي
- تقليل ومنع التجاعيد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة ليونة ومرونة.
- تهدئة البشرة الحساسة تصبح البشرة حساسة نتيجة خلل أو خلل في حاجز الزيت الطبيعي الموجود على سطحها، ومع ذلك فإن حمض أوميغا 3 الدهني الموجود في بذور الكتان يساعد في الحفاظ على هذا الحاجز الواقي، كما أن الاستهلاك المنتظم لبذور الكتان يحسن مشاكل البشرة الحساسة.
- التطهير والتقشير من الممكن تطهير وتقشير بشرة الوجه باستخدام الماء وبذور الكتان المطحونة.
- علاج حب الشباب تساعد بذور الكتان على التحكم في إنتاج زيوت البشرة، والمعروفة باسم حاجز الزيت الطبيعي، مما يقلل ويساعد على التحكم في حب الشباب.