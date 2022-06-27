فوائد حقن البلازما للشعر

مميزات حقن البلازما للشعر – العلاج بالبلازما يستخدم البلازما في علاج تساقط الشعر، وذلك بسحب الدم من الشخص المراد علاجه ومن ثم إعادته إلى فروة الرأس بطريقة الحقن، وتسمى هذه البلازما بالصفائح الدموية الغنية بالبلازما. (PRP Platelet Rich Plasma)، ينتج عن حقن البلازما تحفيز نمو الشعر الطبيعي والحفاظ على صحة الشعر وسلامته، بسبب زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى زيادة سماكة جذع الشعرة. نحن سوف.

خطوات علاج الشعر بالبلازما

العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية عبارة عن عملية من ثلاث خطوات، وتحتاج من 4-6 أسابيع للحصول على النتيجة، ويجب تكرار هذه العملية كل 4-6 أشهر، يمكن للطبيب البدء في استخدام ثلاث علاجات، وبعد عدة أشهر من الحقن، يمكن ملاحظة سماكة الشعر أكثر من سابقتها، وقد يحتاج الشخص أيضًا إلى تحسين هذا العلاج بعد 6 أشهر، عندما يبدأ نمو الشعر في التباطؤ، أما بالنسبة للخطوات في هذه العملية فهي كالتالي

المرحلة الاولى

يُسحب الدم من الذراع ويوضع في جهاز طرد مركزي يدور بسرعة عالية لفصل السوائل بكثافات مختلفة.

الخطوة الثانية

ينقسم الدم إلى ثلاث طبقات بعد وضعه في جهاز طرد مركزي لمدة 10 دقائق وهي كالتالي

تحتوي البلازما على عدد قليل من الصفائح الدموية.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

خلايا الدم الحمراء.

الخطوة الثالثة

اسحب البلازما الغنية بالصفائح الدموية باستخدام حقنة، ثم حقنها في مناطق فروة الرأس التي تفتقر إلى الشعر وتحتاج إلى زيادة عدد الشعر لديك.

لم يكن هناك ما يكفي من البحث لإثبات ما إذا كانت PRP فعالة. كما أنه من غير الواضح أيهما أكثر فعالية وتحت أي ظروف.

وفقًا لـ، “على الرغم من أن PRP لديها أساس علمي نظري كافٍ لدعم استخدامه في استعادة الشعر، فإن استعادة الشعر باستخدام PRP لا تزال في مهدها. لا يزال الدليل السريري ضعيفًا.”

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الآثار الجانبية للبلازما

يقتصر استخدام البلازما على حقن دم الشخص في جلده، لذلك من غير المحتمل وجود آثار جانبية ؛ لأن الجسم لن يكون له رد فعل أو حساسية نتيجة حقن البلازما، فإن الخطر يكمن في عملية الحقن نفسها، ومن هذه الآثار

عدوى.

إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية.

الإحساس بالألم في موقع الحقن والتكلس.

تلف الأنسجة والندبات.

حقن البلازما للشعر

تعتبر حقن البلازما عملية آمنة إلى حد ما، لكنها تأتي مع عدد من المضاعفات الثانوية التي تختلف من شخص لآخر ولا تستدعي القلق، ومنها

إحساس بالحكة في موقع الحقن.

وجود احمرار طفيف.

وخز وألم بعد الحقن.

يسبب كدمات طفيفة على الجلد.

ويمكن التغلب على كل هذه الأعراض البسيطة باستخدام المراهم التي سيصفها الطبيب بعد الحقن.

قد تُحرم أيضًا من العلاج إذا تم تشخيصك بـ

سرطان

مرض الكبد المزمن

مرض جلدي مزمن

عدم استقرار الدورة الدموية

نقص فيبرينوجين الدم

اضطراب التمثيل الغذائي

متلازمات ضعف الصفائح الدموية

اضطراب جهازى

الإنتان

انخفاض عدد الصفائح الدموية

مرض الغدة الدرقية

كم تكلفة PRP لتساقط الشعر

يتكون العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية عادة من ثلاثة علاجات على مدى 4-6 أسابيع، مع علاجات صيانة كل 4-6 أشهر.

تتراوح الأسعار عادةً من 1500 دولار إلى 3500 دولار للعلاجات الثلاثة الأولى، مع حقنة واحدة بسعر 400 دولار أو أكثر. السعر يعتمد على عدة عوامل منها

موقعك

جودة المعدات

أضف مكونات الطعام

العديد من خطط التأمين ضد تساقط الشعر PRP تجميلية ولا تغطي أي تكاليف علاج. تحقق مع شركة التأمين الخاصة بك إذا كان علاج PRP مغطى بالنسبة لك.

فوائد حقن البلازما للشعر

الفاحص،