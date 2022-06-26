فوائد زيت الأرغان للشعر – زيت الأرغان أو الأرجان أو “الذهب السائل” كما يسميه الكثيرون، مصنوع من حبات ثمار شجرة الأرغان الطازجة في المغرب. استخدم زيت الأرجان النقي لعدة قرون في الطهي وكعلاج منزلي للصحة والجمال، بما في ذلك تساقط الشعر. اليوم، يمكن العثور عليها في عدد من منتجات العناية بالشعر والبشرة.

ثبت أن زيت الأركان يوفر العديد من الفوائد الصحية عند وضعه على الجلد والعديد من هذه الفوائد تمتد إلى الشعر.

فوائد زيت الارجان للشعر

يحتوي زيت الأركان على الكثير من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة القوية، مثل فيتامين إي، والتي لها آثار مفيدة على الشعر وفروة الرأس.

فيما يلي بعض فوائد زيت الأرغان للشعر التي يمكن أن تساعد في الحماية من تساقط الشعر

# 1 فوائد زيت الأرغان للشعر يرطب

يستخدم زيت الأركان في الغالب كمرطب للبشرة والشعر لأنه مليء بالأحماض الدهنية، بما في ذلك حمض الأوليك وحمض اللينوليك. ثبت أن هذه الزيوت تساعد شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة.

زيت الأرجان غني أيضًا بفيتامين هـ، الذي يوفر طبقة دهنية لشعرك وفروة رأسك، مما يساعد على منع الجفاف ويمكن أن يساعد في زيادة اللمعان.

# 2 يحسن صحة فروة الرأس

يحتوي زيت الأركان على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مفيدة للبشرة. يمكن أن يساعد في منع أو تحسين حالات الجلد، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس وتسبب تساقط الشعر، مثل

صدفية

التهاب الجلد الدهني

تم إجراء القليل من الأبحاث العلمية حول الخصائص المضادة للفطريات لزيت الأرغان، على الرغم من أنه قد يساعد في علاج قشرة الرأس. تحدث قشرة الرأس أحيانًا بسبب فطريات تشبه الخميرة على فروة رأسك.

# 3 يمنع تلف التصميم واللون

الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في زيت الأرغان لها تأثير وقائي يمكن أن يساعد في منع الضرر الناتج عن الغسيل والتصفيف.

وتشير إلى أن الزيوت الأخرى الغنية بحمض اللينوليك وحمض الأوليك وحمض البالمتيك تضيف طبقة واقية للشعر تعمل على تحسين قوة التمشيط وتحمي الشعر من التقصف أثناء التصفيف بالحرارة. ثبت أيضًا أن العلاج بالزيت يقلل من تكوين الأطراف المتقصفة، مما قد يؤدي إلى شعر أكثر كثافة وصحة.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أيضًا أن زيت الأركان يقلل من تلف صبغة الشعر عند وضعه على الشعر بعد علاج اللون.

# 4 الحماية من الشمس

تستخدم النساء المغربيات زيت الأرغان منذ قرون لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن النشاط المضاد للأكسدة لزيت الأركان يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها الشمس. يمكن أن تمتد هذه الفائدة أيضًا إلى الشعر، مما يساعد على منع الجفاف والأضرار الأخرى الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

زيت الارجان لتساقط الشعر

لا توجد أبحاث متاحة عن زيت الأرجان خصيصًا لتساقط الشعر، ولكن فوائده المثبتة لصحة الشعر وفروة الرأس قد تمنع تساقط الشعر وتساقطه. ثبت أن فيتامين E، الغني بزيت الأرغان، يحسن نمو الشعر في دراسة بحثية صغيرة من عام 2010.

تساعد مضادات الأكسدة القوية والأحماض الدهنية المغذية في زيت الأركان في الحفاظ على رطوبة شعرك وحمايته من أضرار التصفيف والجذور الحرة. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدد أقل من الكسور.

طريقة استخدام زيت الارجان للشعر

إذا كنت على استعداد لجني فوائد زيت الأرغان لشعرك، فهناك عدة طرق للقيام بذلك.

قناع الشعر بزيت الارجان

من السهل صنع قناع زيت الأرغان الخاص بك. يمكنك استخدامه بمفرده أو دمجه مع مكونات مغذية أخرى، مثل زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

إليك الطريقة

باستخدام يديك، دلكي 8-10 قطرات من زيت الأرغان على شعرك وفروة رأسك. اضبط الكمية حسب الحاجة بناءً على طول شعرك.

استمري في تدليك شعرك وفروة رأسك لمدة 10 دقائق مع الحرص على تغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف.

لفي شعرك بمنشفة أو لف الشعر واتركيه طوال الليل.

اغسلي شعرك كالمعتاد.

شامبو

يمكنك شراء شامبو زيت الأرغان، لكن صنع الشامبو الخاص بك سهل أيضًا.

صب الكمية المعتادة من الشامبو في راحة يدك.

أضف قطرة أو قطرتين من زيت الأركان إلى الشامبو وافرك يديك معًا حتى تمتزج.

ضعيه على شعرك واغسليه واشطفيه كالمعتاد.

كرر كل يومين أو ثلاثة أيام.

اترك المكيف

يمكنك تخطي التكييف العادي واستخدام زيت الأرغان كبلسم يترك على الشعر لتقليل التكسر الناتج عن التمشيط والتصفيف.

اغسلي شعرك جيدًا وفقًا للتعليمات المدونة على زجاجة الشامبو.

جفف الشعر بمنشفة حتى لا يتدفق.

افركي قطرتين أو ثلاث قطرات من الزيت في يديك وضعيه على شعرك.

جففي وصففي شعرك كالمعتاد.

افعل هذا مرة أو مرتين في الأسبوع.

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منتج تصفيف

استخدم زيت الأرغان كمنتج تصفيف لتنعيم شعرك وتقليل التجعد. يمكنه أيضًا حماية شعرك من التصفيف بالحرارة.

ضعي قطرة أو قطرتين من زيت الأركان في راحة يدك وافركي يديك معًا.

ضعيه بلطف على شعرك النظيف والجاف دون تدليك فروة الرأس – طبقة خفيفة على سطح شعرك هي بالضبط ما تريده.

أفضل زيت أركان للشعر

زيت الأركان النقي عالي الجودة ضروري عند استخدامه على فروة رأسك وشعرك.

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تباع في زجاجة زجاجية داكنة اللون

يجب أن يكون زيت الأركان النقي لمستحضرات التجميل عديم الرائحة. قد تكون رائحة زيت الأركان الطازج رائحة قوية لزيت الأرجان رديء الجودة.

يجب بيع زيت الأركان وتخزينه في قنينة زجاجية داكنة اللون للحفاظ على خصائصه.

ملخص

يمكن لزيت الأرجان ترطيب شعرك وفروة رأسك وحماية شعرك من التلف اليومي. عن طريق الحد من التقصف وتقسيم الأطراف والحفاظ على صحة فروة رأسك، يمكن أن يساعد زيت الأركان في منع تساقط الشعر لشعر أكثر كثافة.

فوائد زيت الارجان للشعر