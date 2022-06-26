فوائد زيت الزيتون في محاربة علامات التقدم بالعمر

شجرة الزيتون هي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، وتعتبر مصدرًا جيدًا للغذاء ومقاومة للأمراض، ويتميز زيت الزيتون عن الدهون الحيوانية الأخرى بسهولته في الهضم.

مع تقدمك في العمر، من المرجح أن تتعرض جيناتك للتلف وأن تحصل على إصلاحات أقل.

كلما زاد الضرر الذي تلحقه بجنينك، زادت الأمراض التي يمكن أن تصابي بها.

هناك العديد من الفوائد الرائعة لزيت الزيتون. واحدة من الفوائد العظيمة لزيت الزيتون هي آثاره المضادة للشيخوخة.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مادة مغذية نباتية تسمى الفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

يمكن للفينولات أن تقاوم الأكسدة التي تسبب الضرر التأكسدي. يمكن أن تساعد الفينولات في حماية الحمض النووي الخاص بك وتقليل الضرر التأكسدي للحمض النووي، وخاصة الميتوكوندريا.

معظم الزيوت مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت الكانولا هي مواد مؤكسدة وتسبب ضررًا للجسم. زيت الزيتون هو عكس ذلك.

وهو مضاد للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات. فقط تأكد من استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز.