فوائد شرب النعناع، لقد اثبتت البحوث العلمية نُشرت في مجلة Mocules عام 2011 أن زيت النعناع يمتلك ميزات تكون تحار البكتيريا، والفطريات، إذ يحتوي زيت النعناع على كميات عاليةٍ من المُركبات المقاومى مثل: المنثول ومُركب Menthone، ومُركب Isomenthone، وبعض المواد الأخرى المفيدة جدا، وتُساعد هذه المواد في التخفيف من أعداد البكتيريا الكروية العنقودية الذهبية .

فوائد شرب النعناع

للنعناع فوائد صحية متعددة سواء تم استخدامه في الطعام أو كمشروب دافئ عن طريق غلي أوراقه، فهو يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، كما أنه مهم كمضاد لبعض أمراض الحساسية والأورام. أقل

1- مفيد للقولون العصبي

يحتوي النعناع على المنثول، وهذه المادة تريح بشكل ملحوظ عضلات الجهاز الهضمي وبالتالي لها دور كبير في تهدئة آلام الجهاز الهضمي والمعدة.

يهدئ شرب النعناع التقلصات عند البالغين والأطفال، ويزيل الانتفاخات والغازات المزعجة بالفعل، خاصة عند الرضع. إذا كان لديك طفل، فلا تتردد في إعطائه القليل من مشروب النعناع الدافئ.

2 تخلص من تقلصات المريء

يمكن تناول النعناع عن طريق خلط القليل من محلول النعناع المركز في بعض الماء الدافئ، حيث يساعد على التخلص من التشنجات التي قد يتعرض لها المريء، ولكن لا بد من ذكر أن من يعاني من ارتجاع المريء في المريء لا يفضل تناوله في مثل هذه الحالات.

3- التخلص من الصداع مثل الصداع

النعناع مفيد أيضًا في علاج الصداع، حيث يساعد المنثول في علاج الصداع، وكذلك في حالات القيء والغثيان التي قد تصاحب آلام الرأس عن طريق استنشاق أوراقه.

كما أن من فوائد شرب النعناع أنه يستخدم في حالات الصداع الناتج عن التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد.

4- تقليل آلام الدورة الشهرية.

النعناع مفيد في مواجهة آلام الدورة الشهرية. يقلل من هذه الآلام ويساعد على تقليل مدة الدورة الشهرية. من المفيد شرب أكثر من كوب من النعناع الدافئ خلال النهار خلال تلك الفترة.

5- علاج بعض أمراض الصدر والجهاز التنفسي

يميل أطباء اليوم إلى التعامل مع الأمراض المختلفة وتقديم العلاجات الطبيعية أولاً قبل البدء في العلاجات الأخرى.

النعناع بخصائصه قادر على علاج الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تقليل احتقان الأنف ويساعد في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا، وكذلك الربو، وخاصة الحساسية الموسمية.

من المعروف للجميع أن النعناع يتمتع برائحة ذكية وقوية تساعد على فتح القصبة الهوائية، وبالتالي يمكن للمريض التنفس بشكل أكثر راحة وهدوء. كما أنه يخفف من السعال ويساعد على طرد البلغم.

6- تقوية الذاكرة والتركيز والطاقة

من فوائد شرب النعناع الدافئ الشعور بالهدوء. كوب واحد من مشروب النعناع يمكن أن يحسن مزاجك ويحسن مستوى طاقتك، حيث أنه يساعد على الشعور بالهدوء ويقلل من الشعور بالتعب أو الإرهاق.

ذكرنا أن للنعناع رائحة ذكية تساعد على التهدئة، وأكل النعناع من أسباب تحسين الذاكرة وزيادة قوة التركيز.

7 التخلص من الوزن الزائد

يتميز النعناع بقيمته الغذائية من حيث أنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية وله طعم جيد، لذلك فهو أسهل في الأكل من الأعشاب الأخرى لفقدان الوزن التي قد يكون لها مذاق كريه.

قد يساعد شرب كوب من النعناع في إنقاص الوزن لأنه يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون.

8- يقلل من اضطرابات النوم

النعناع نبات عشبي خالي من الكافيين، لذا فإن شرب كوب من النعناع قبل النوم سيهدئ ويرخي عضلات الجسم وبالتالي يستمتع بنوم جيد.

9 القضاء على رائحة الفم الكريهة

يحتوي النعناع الأخضر على كميات من الفيتامينات التي تفيد الجسم، ومضغ ورقة من هذه العشبة يمكن أن يزيل رائحة الفم الكريهة.

10 النعناع المجفف وفوائده

يستخدم النعناع كنوع من التوابل التي تضيف طعمًا مختلفًا للطعام. يمكن إضافته لبعض الأطعمة لإضافة نكهة ورائحة مميزة للطعام.

11 فوائد عامة من تناول النعناع

النعناع كما ذكرنا من الأعشاب العطرية التي لها فوائد عديدة يمكن للإنسان الاستفادة منها والتخفيف من بعض المشاكل الصحية التي قد يواجهها. ومن فوائد شرب النعناع ما يلي

علاج قشرة الرأس ومساعدتها على تسريع نموها.

يفيد في حالات احمرار الجلد، حيث يساعد على التخلص من البثور ويجعل البشرة منتعشة.

يعالج التهاب المفاصل والروماتيزم.

مفيد للمعدة وطرد الديدان المعوية.

ومن فوائد شرب النعناع أنه يزيل التهابات الحلق.

مساوئ شرب الكثير من النعناع

بعد ما ورد من فوائد شرب النعناع، تجدر الإشارة إلى بعض الأضرار التي قد تصاحب كثرة تناوله أو في بعض الحالات، والنعناع له فوائد.

كما أن لها بعض الأضرار التي قد تؤثر بشكل عام أو خاص على صحة الإنسان. بشكل عام، قد يكون للإفراط في تناول بعض المواد تأثير سلبي، ومن بين تلك الآثار الجانبية ما يلي

1- خفض مستوى السكر في الجسم

يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول النعناع، لأنه يخفض مستوى السكر وقد يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستوى السكر.

تأثير النعناع على الحمل والرضاعة

لقد ذكرنا أن النعناع مفيد في حالات الحيض، حيث يساعد على تدفق الدم في الرحم، وبالتالي فمن الخطورة على المرأة الحامل تناوله، ولكن من الممكن استشارة طبيبها النسائي في هذا الشأن.

بالنسبة للمرأة المرضعة، من المعروف أن ما تأكله الأم يؤثر بشكل مباشر على طفلها الرضيع، والنعناع يحتوي على مادة قوية قد تؤدي إلى بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، حيث أن الرضيع في أشهره الأولى غير قادر على هضم الكثير من الطعام. .

3- يصيب مرضى قرحة المعدة

يحتوي النعناع على المنثول الذي قد يؤثر على تقرحات المعدة، لذا يفضل عدم تناوله بشكل متكرر حتى لا يزيد من التهابات المعدة والآثار الجانبية لهذه المشكلة مثل التجشؤ والحرقان في الفم.

4- تأثير النعناع على مرضى القلب

الإفراط في شرب النعناع يؤدي إلى بطء ضربات القلب، لذلك إذا كنت ممن يعانون من أمراض القلب، فتجنب الإفراط في شرب النعناع.

5- تأثير النعناع على مرضى الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من بعض أمراض الحساسية وخاصة من المنثول الذي يتركز في عشبة النعناع بكثرة ولذلك يفضل عدم تناول النعناع خاصة إذا تم تناوله عن طريق المضغ فإنه يؤدي إلى الحساسية وظهور مادة النعناع. بعض البثور في الفم أو الأنف أو حدوث بعض الطفح الجلدي.

6- تفاعل النعناع مع بعض الأدوية

يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض معينة مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي أو مرضى ضغط الدم استشارة الطبيب لأنه من الممكن أن تتفاعل مكونات النعناع مع بعض الأدوية وتؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات التي قد تؤثر سلبًا على صحة المريض، وكذلك تصيب الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى

7- ضرر كبسولات زيت النعناع

يوجد في الصيدليات كبسولات تحتوي على زيت النعناع، لكن هذه الكبسولات قد تؤدي إلى ظهور أعراض الإسهال.

يعتبر النعناع الأخضر من النباتات الامنة وليس لها عوارض جانبية في الغالب عند تناول مُستخلصه أو الزيت المستخلص منه، كما يُحتمل سلمية تناول أوراق النعناع في حال استهلاكها لفترة قصيرة، بينما لم تعلم مدى أمان استهلاكها لمدد تزيد عن 8 اشهر ، ومن الجدير بالذكر أنّه قد يُصاحب استهلاك النعناع الأخضر مجموعة من الأعراض الجانبية.