فوائد حليب الماعز للبشرة – لا يزال الكثير من الناس يغسلون بشرتهم بالصابون المائي. يمكن أن يفيد التحول إلى صابون حليب الماعز الخام صحة بشرتك.

صابون حليب الماعز مثالي للأشخاص الذين يعانون من بشرة جافة أو حساسة، أو لحالات مثل الأكزيما والصدفية. كما أنه مثالي للبشرة الدهنية.

فوائد صابون حليب الماعز للبشرة الدهنية والجافة

يساعد على إزالة الخلايا الميتة من سطح بشرتك

يحتوي حليب الماعز على أحماض ألفا هيدروكسي مثل حمض اللاكتيك التي تساعد على إزالة الخلايا الميتة من سطح الجلد. هذا يترك خلايا جديدة على سطح بشرتك تبدو أكثر نعومة وشبابًا.

تعتبر أحماض ألفا هيدروكسي فعالة للغاية لأنها تكسر الروابط التي تربط خلايا الجلد الميتة ببعضها البعض. تساعد إزالة خلايا الجلد الميتة العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الجلد عن طريق إزالة التهيج.

يمكن أن يستخدم الصابون الذي يحتوي على الماء أحماض كيميائية قاسية لتحقيق ذلك، وغالبًا ما تتلف الجلد.

إصلاح أنسجة الجلد التالفة والحفاظ على بشرة صحية

يحتوي حليب الماعز على العديد من الفيتامينات، لكنه غني بفيتامين أ الضروري لإصلاح أنسجة الجلد التالفة والحفاظ على بشرة صحية.

أظهرت العديد من الدراسات الطبية أن كريمات فيتامين أ تقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتسيطر على حب الشباب، وتوفر بعض الراحة من الصدفية والأكزيما.

لا يجفف صابون حليب الماعز بشرتك مثل أنواع الصابون الأخرى

تلعب جزيئات الدهون دورًا مهمًا في صنع الصابون الجيد. يساعد كريم حليب الماعز على تحسين جودة ترطيب صابون حليب الماعز.

نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون من جفاف الجلد، خاصة في أشهر الشتاء، فهذه نوعية مهمة من الصابون.

لا يجفف صابون حليب الماعز بشرتك مثل أنواع الصابون الأخرى. هذا مهم لأن الحفاظ على الجلد رطبًا بشكل طبيعي يساعد في الحفاظ على بشرة صحية.

يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من سرطان الجلد أو تلف الجلد

يحتوي حليب الماعز على معادن مهمة للبشرة مثل السيلينيوم. يعتقد العلماء أن السيلينيوم يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من سرطان الجلد. قد يساعد السيلينيوم أيضًا في منع تلف الجلد الناجم عن التعرض المفرط للشمس.

على الرغم من أن الماء المستخدم في أنواع الصابون الأخرى قد يحتوي على معادن مثل الكالسيوم أو الصوديوم أو الحديد (والتي توجد عادة في ماء الصنبور)، فإن هذا لا يساعد كثيرًا عندما يتعلق الأمر ببشرتك.

(ملاحظة العديد من مناطق الولايات المتحدة لديها مراعي منخفضة السيلينيوم. في حليب الماعز، يتم تعزيز ماعز الألبان لدينا بالسيلينيوم، لضمان تلبية احتياجاتها المعدنية.)

تعتبر درجة الحموضة واحدة من الفوائد المدرجة غالبًا على مواقع الويب الأخرى. يمكنك قراءة سبب عدم إدراج الأس الهيدروجيني كأحد الأسباب التي تجعل حليب الماعز أفضل لبشرتك.

سواء كانت بشرتك صحية أم لا، فأنت على يقين من الاستفادة من الصابون المصنوع يدويًا، وليس المصنوع من الماء، ولكن من حليب الماعز الخام وغير المعالج.

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فراجع صابون حليب الماعز الطازج غير المعطر (إذا كانت لديك مشاكل جلدية) أو صابون حليب الماعز ودقيق الشوفان الأكثر شيوعًا.

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صابون الحليب لتبييض البشرة

الصابون هو أحد المنتجات التي تستخدم يومياً لتطهير البشرة وإبقائها منتعشة. هذا النوع من الصابون مصنوع من حليب الأغنام والماعز.

يعتبر صابون الحليب من الأنواع المفيدة والمغذية لما له من فوائد للبشرة