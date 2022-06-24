فوائد عجيبة لأوراق وزيت النعناع

فوائد رائعة لأوراق وزيت النعناع – ينتشر النعناع بشكل شبه عالمي، وسيقانه مربعة ومشبعة ومنتصبة، والأوراق مرتبة في أزواج متقابلة، ويختلف شكلها بين الشكل المربع والشكل الرملي، وغالبًا ما تكون ناعمة حتى اللمس وذات الحواف الخشنة. هناك عدة أنواع ولها استخدامات مختلفة في الطبخ وكذلك في الطب عن طريق استخراج الزيوت الطيارة.

فوائد

وهو مفيد للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

فوائد النعناع على الهضم (يضاف زيت النعناع + الشمر)

اصابات النخاع الشوكي

مغص

نفخة

الفوائد الغازية للنعناع على الجهاز التنفسي

الربو واحتقان الرئة

احتقان المخاط والجيوب الأنفية

التهاب الحلق والسعال / السعال المزمن

التهاب الحلق وبحة في الصوت

فوائد مذهلة لأوراق النعناع والزيت

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