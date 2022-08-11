فوائد عظيمة.. فنون الدفاع عن النفس للأطفال تزرع لديهم الثقة بالنفس

أبرز تقرير مصور قدمته قناة “إس بي سي” أهمية فنون الدفاع عن النفس لدى الأطفال، حيث يزرعون الثقة بالنفس وقوة الشخصية والانضباط، في ظل إتقان التكنولوجيا ونهج الأطفال والجيل الجديد في الفيديو. الألعاب والرسوم المتحركة بدلاً من النشاط البدني.

#SBC_study | “فنون الدفاع عن النفس” للأطفال تزرع الثقة بالنفس🥋.#SBC_channel pic.twitter.com/RUSUirHjKE

– قناة SBC (SBC_Channel) 11 أغسطس 2022

تحسين الشخصية

وأظهر التقرير، الذي تم تصويره في مركز فنون قتالية في مختلف الرياضات، مشاركة عدد كبير من الأطفال في فنون الدفاع عن النفس، حيث قال أحد المدربين إن هذه الرياضات تعزز شخصية الطفل وتزيد من ثقته بنفسه وانضباطه. . بالإضافة إلى مساعدتك في تجنب اللعب بالهواتف الذكية وتصفح الشبكات الاجتماعية غير مجدي.

وأكد الكابتن أنس أن الرياضة تشجع الطفل على التطلع إلى المستقبل وإلى الأمام من خلال الانضباط والتدريب وحركة الجسم، مشيرًا إلى أن رياضات الدفاع عن النفس هي التايكوندو والجودو والكاراتيه والكونغ فو وغيرها من الرياضات.

انتاج الطاقة السلبية

بينما قال مدرس أحد الطلاب أن الدافع وراء مشاركة أبنائهم في فنون الدفاع عن النفس هو التخلص من الطاقة السلبية والابتعاد عن أذى الشبكات الاجتماعية، حيث لديهم تطلعات أفضل بعد اندماجهم في الرياضة. مسافه بعد. من تيك توك ويوتيوب.

من جانبه أكد مدرس أحد الطلاب أن الطلاب طوال حياتهم وقت انتشار وباء كورونا كانوا يلعبون بالأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، لكن مع مشاركتهم في هذه الألعاب استفادوا من زيادة الحركة والتركيز، و لقد أداروا أيضًا وقتهم وأنفسهم بالالتزام والانضباط.

فوائد كبيرة

رياضات الدفاع عن النفس مختلفة ولكنها متشابهة في فوائدها العظيمة للطفل والتي تشمل تعزيز النشاط البدني وزيادة التركيز والنمو العقلي وتعلم الانضباط الذاتي وكل هذا يكتمل بدافع الوالدين حتى يلعب أطفالهم هذه الرياضات. أنشطة.