فوائد فيتامين سي للوجه – في سياق الحديث عن الفيتامينات وفوائدها العظيمة، تجدر الإشارة إلى أن فيتامين سي، وهو موضوع المقال الرئيسي، له استخدامات مختلفة في مجالات التجميل المتعلقة ببشرة المرأة، لما لها من دور راجح في حماية البشرة وحمايتها من المشاكل التي تتعرض لها مثل العوامل البيئية العدوانية والملوثات التي تحملها.

فوائد فيتامين سي للوجه

يحمي من أشعة الشمس يحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية.

يعزز تكوين الكولاجين يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين الذي يعتبر الأكثر أهمية في حماية البشرة من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والترهلات.

تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها بعض النساء يعانين من تصبغ الجلد ووجود القليل من البقع الداكنة عليهن، مما يجعلهن يشعرن بعدم الراحة وعدم الرغبة في الظهور في المناسبات الاجتماعية، لكن فيتامين سي وجد الحل لهذه المشاكل.

كما أنه يساعد في القضاء على علامات الكلف التي تظهر على وجه المرأة خلال أشهر الحمل أو نتيجة الشيخوخة.

فيتامين سي لبشرة الوجه

يمكن تحضير مصل فيتامين سي في المنزل دون الحاجة إلى زيارة صالونات التجميل وإنفاق الكثير من المال للحصول على الفوائد التي يوفرها الفيتامين للبشرة.

مصل أو مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من الماء المقطر، قرص فيتامين سي، ملعقتان كبيرتان من الجلسرين، بالإضافة إلى زجاجة بلاستيكية نظيفة ومعقمة لمنع أكسدة الفيتامينات.

كيف تصنع مصل بشرتك بنفسك

في البداية يجب إذابة قرص فيتامين بملعقة من الماء المقطر، ثم يوضع المحلول في الزجاجة، ثم تضاف إليه ملعقتان من الجلسرين، مع الحرص على رج الزجاجة جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم يمكن البدء باستخدام الوصفة على بشرة الوجه، بعد غسلها جيداً من الأتربة والأوساخ العالقة في الهواء.