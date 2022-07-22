فوائد كريم فير اند لفلي للبشرة واضراره ، دائماً ما يبحث العديد من الأشخاص حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بالعلاجات التي يتم وصفها من قبل أطباء التجميل وخاصة فئة النساء كونهم يبحثون دائماً حول مستحضرات التجميل والكريمات التي تستخدم لذلك الغرض ، يعد كريم فير آند لفلي هو أحد الأنواع الخاصة التي ينتشر مبيعاتها في كل لحظة لما يحتويه من فوائد ملحوظة في زيادة إشراق البشرة ، تابعوا معنا .

الآثار الجانبية للبشرة الفاتحة والرائعة

يساعد كريم فير اند لفلي على تفتيح البشرة والقضاء على العديد من مشاكلها بالرغم من أنه قد يسبب بعض الضرر وأبرزها ما يلي

تهيج والتهاب الجلد المفرط الذي يصيب النساء ذوات البشرة الدهنية والحساسة.

احمرار شديد في الجلد نتيجة إحساس خفيف بالحرقان، لكنه يستمر لفترة.

زيادة قتامة الجلد، خاصة عند استخدامه مع التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

عدوى الجرح؛ لذلك لا يفضل وضعه على المناطق المصابة حتى مع الجروح الطفيفة.

زيادة حب الشباب بشكل خاص حيث أنه كان يوضع على البشرة التي تعاني من حب الشباب أو غيرها من الأمراض الجلدية الخطيرة.

فوائد كريم فير اند لفلي للبشرة

يوصي العديد من خبراء التجميل والأطباء باستخدام كريم فير آند لفلي للتخلص من العديد من مشاكل البشرة، وتتضح كل هذه الفوائد في ما يلي

يقشر الجلد عن طريق إزالة الخلايا الميتة من الجلد التي تتراكم وتتراكم بكثرة على الطبقة الخارجية من الجلد.

يلعب دورًا حيويًا في تنظيف البشرة ؛ ومن ثم زيادة نضارته وحيويته بأسرع وقت ممكن.

يساعد على توحيد لون البشرة. ومن ثم القضاء على البقع الداكنة والتصبغ في أسرع وقت ممكن مما يزيد من نضارة البشرة وهو ما ترغب به كل النساء والفتيات.

يتحكم في كمية إفرازات البشرة الدهنية أو الزيوت التي ينتجها الجلد بشكل مستمر، مما يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب والمشاكل الأخرى.

يمتصه الجلد بسرعة. ومن هنا يتم ترطيب البشرة وحمايتها من مخاطر التشققات الجلدية والجفاف الذي يصيب الكثير من النساء.

أنواع كريم البشرة فير آند لفلي

هناك العديد من أنواع كريم فير آند لفلي التي تناسب جميع أنواع البشرة، وتساعد على ترطيبها والحفاظ عليها. أنواع كريم فير آند لفلي موضحة كالتالي

فير آند لفلي بلاك كريم يمكن استخدامه كواقي شمسي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يقلل من مشكلة إفرازات الدهون.

فير آند لفلي بينك كريم يعالج هذا الكريم العديد من عيوب البشرة التي يصعب تحملها، ويساعد في تفتيح لونها وتوحيدها ؛ ومن ثم التغلب على علامات الشيخوخة المبكرة.

كريم فير آند لفلي وايت يقلل هذا النوع من الكريم من مشكلة الهالات السوداء ويلعب دورًا حيويًا في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها وجمالها الطبيعي.

كريم هيفنلي فير آند لفلي يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على تفتيح البقع الداكنة والتصبغات التي تزعج الكثير من النساء والفتيات.

كريم فير آند لفلي بالبرتقال يساعد على ترطيب البشرة من خلال اختراق الطبقات الداخلية للبشرة ؛ ومن ثم القضاء على اسمرار الجلد وحتى البقع الداكنة.

كريم جرين فير آند لفلي يساعد هذا الكريم على التخلص من البثور السوداء والبكتيريا الضارة التي تتجمع في أجزاء مختلفة من الجلد، كما أنه يكافح ظهور حب الشباب.

طريقة استخدام كريم فير آند لفلي

هناك العديد من الطرق التي يمكن اللجوء إليها عند استخدام كريم فير آند لفلي، ومن هذه الطرق ما يلي

عندما تريد التخلص من البثور السوداء والبكتيريا الضارة، يجب وضع كمية صغيرة من الكريم على أجزاء مختلفة من الجلد ؛ ثم اغسله بماء دافئ كافٍ.

إذا كنت ترغب في تفتيح المناطق الحساسة، يجب وضع كمية صغيرة من هذا الكريم في هذه المنطقة ؛ ثم اتركه لمدة خمس ساعات على الأقل، وبعد ذلك يجب غسله بالماء الدافئ.

عند الرغبة في تفتيح البشرة، يجب وضع كمية قليلة منه على جميع أجزاء الجلد وتركها لفترة كافية، ومن ثم يجب غسل الجلد بالماء الدافئ وليس البارد.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام كريم فير آند لفلي

هناك مجموعة من النصائح التي يجب عليك اتباعها عند استخدام كريم Fair and Lovely، وكل هذه النصائح واضحة كما يلي

يجب غسل اليدين بكمية كافية من الصابون والماء فور وضع الكريم.

يمنع استخدام أي من مستحضرات التجميل أو كريمات التبييض أثناء استخدام هذا الكريم لمنع تراكم البكتيريا أو الشوائب الضارة على الجلد.

يمنع استعمال أي عطر أثناء استخدام هذا الكريم خصوصاً لأنه قد يسبب أضراراً جسيمة نتيجة التفاعل الكيميائي بين هذه المكونات وبعضها البعض.

يجب إبقاء هذا الكريم بعيدًا عن الفم والعينين خاصةً لأنها مناطق حساسة، وقد يتسبب ذلك في العديد من المضاعفات الخطيرة.

هل يزيل كريم فير آند لفلي ندبات حب الشباب

الجواب نعم، كريم فير آند لفلي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ والعديد من المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية والكولاجين في جميع أجزاء الجلد. ومن ثم تقلل تدريجيا من آثار حب الشباب البثور، حتى يتم القضاء عليها تماما، كذلك يساعد هذا الكريم في توحيد لون البشرة عن طريق تفتيح أماكن ندبات حب الشباب في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب استخدامه بالطريقة الصحيحة.

غسول فير آند لفلي للبشرة

يحتوي لوشن فير اند لفلي على العديد من الفيتامينات والعناصر التي تساعد على تنظيف البشرة من الشوائب والبكتيريا الضارة. لذلك ينصح العديد من المختصين بإمكانية استخدام هذا المستحضر أثناء الليل وقبل النوم مباشرة، وذلك من أجل تنشيط وتنشيط الدورة الدموية في جميع أجزاء البشرة ومن ثم زيادة نضارتها وحيويتها. في أقرب وقت ممكن.

تجارب كريم عادلة ورائعة

لجأت الكثير من النساء والفتيات إلى كريم فير آند لفلي للتخلص من مشاكل البشرة بأنواعها، وتجلت كل هذه التجارب في ما يلي

أكدت امرأة كانت تعاني من الهالات السوداء مع ظهور البقع الداكنة على أجزاء مختلفة من الجلد أن استخدامها اليومي لهذا الكريم ساعدها في القضاء على هذه المشكلة بعد شهر واحد فقط.

ذكرت فتاة أخرى كانت تعاني من ظهور ندبات حب الشباب أن كريم فير آند لفلي ساعدها تدريجياً في تقليل هذه المشكلة حتى تم القضاء عليها تمامًا.

وأكدت امرأة أخرى أنها كانت تعاني من تفاوت لون البشرة لفترة طويلة، لكن هذا الكريم ساعدها في القضاء النهائي على هذه المشكلة المزعجة، خاصة أنها كانت تستخدمه بالطريقة الصحيحة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف فوائد كريم فير اند لفلي للبشرة واضراره ، تجارب كريم عادلة ورائعة ، و هل يزيل كريم فير آند لفلي ندبات حب الشباب ، و نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام كريم فير آند لفلي .