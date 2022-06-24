فوائد للاستحمام بماء بارد 7 فوائد للاستحمام بماء بارد

فوائد الاستحمام بماء بارد – خلال أيام الصيف الحارة، قد ترغب في أخذ حمام بارد لتخفيف الحرارة، ولكن هل تعلم أنه لا يخفف الحرارة فحسب، بل يفيد أيضًا جسمك وصحتك إن معرفة فوائد الاستحمام بماء بارد سيجعلك تفعل ذلك دون تردد.

يعتمد العلاج بالتبريد أو العلاج بالتبريد على مفهوم يسمى الهرمونات، أي تعريض الجسم لضغط خفيف لإحداث تأثير مفيد على الكائن الحي.

عن طريق أخذ حمام بارد لمدة 20 دقيقة، يمكنك زيادة هرمون النيفرونفرين إلى 200-300٪. يؤدي هذا إلى زيادة انتقال النبضات العصبية، ويفيد ما يلي

تقليل الالتهاب

زيادة شبكة مضادات الأكسدة (بما في ذلك الجلوتاثيون)

زيادة في الميتوكوندريا أو الميتوكوندريا

زيادة في الخلايا اللمفاوية التائية (الخلايا المناعية)

كيف تأخذ دشًا باردًا للحصول على فوائد الاستحمام البارد

ابدأ بـ 30 ثانية أو دقيقة، وقم بزيادة مقدار الوقت الذي تقضيه في الحمام البارد تدريجيًا بمرور الوقت، بالتناوب بين الماء البارد والساخن.

فوائد الاستحمام بماء بارد