فوائد ماء الأرز هل تعلم أن ماء الأرز المطبوخ غني بالمعادن والفيتامينات لذلك لا ترميها بعيدا! هنا سنوضح لك كيفية الاستفادة من فوائد ماء الأرز لجمالك!

كيف تجمع ماء الأرز

لديك خياران توفير الماء المستخدم لشطف الأرز قبل الطهي أو توفير الماء بعد الطهي.

يفضل اختيار الأرز العضوي حتى لا يستعيد الماء الذي يحتوي على بقايا المبيدات.

صب هذا الماء في زجاجة يمكنك الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

ماء الأرز غني بالبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم وحمض الفوليك والحديد والماء من طبخ الأرز،

أجزاء معينة من جسمك ستستفيد من معدتك! من بين جميع الفوائد التي كشفت عنها مياه الطهي هذه، فيما يلي أهمها

فوائد ماء الأرز – الفائدة الأولى مشروب طاقة

أكثر طبيعية وفعالية من مشروبات الطاقة التي تُباع في السوق، سيسمح ماء الأرز لجسمك بالترطيب جيدًا واستعادة الحيوية

مثالي بشكل خاص للنساء اللواتي وضعن للتو ؛ سيحفز ماء الأرز إنتاج حليب الثدي ويساعدها على استعادة قوتها.

الفائدة 2 العناية الطبيعية بالشعر

بفضل العديد من الأحماض الأمينية، يعتبر ماء الأرز بمثابة دعم طبيعي لألياف الشعر. سيعمل على إصلاح الشعر التالف واستعادة اللمعان.

النشا الموجود بكميات كبيرة في ماء الأرز مفيد بشكل خاص لتنعيم الشعر الجامح. سيكون التأثير مثل علاج السيليكون، ولكن بطريقة طبيعية وصديقة للبيئة!

للحصول على أقصى استفادة من هذا العلاج، استخدم ماء الطهي بعد غسل الشعر بالشامبو وافركه على الشعر المبلل. اتركيه لمدة خمس دقائق ثم اشطفيه بالماء النظيف.

فوائد ماء الأرز – الفائدة الثالثة علاج للبشرة المتوهجة

بفضل تركيزه العالي من مضادات الأكسدة والإينوزيتول، وهو جزيء يساعد على تجديد الخلايا، فإن ماء الأرز له قيمة عالية لجمال بشرتك (بشرة متجددة وأكثر نعومة وإشراقًا)!

خصائصه تجعل أنسجة الجسم تتقلص وتساعد أيضًا على إغلاق مسام الجلد وترطيبه.

لاستخدام ماء الأرز كغسول، ضعه على قطعة من القطن وافركه برفق على الجلد. استخدمه كل يوم في روتينك!

لا تتردد في استخدامه على جلد الجسم كله عن طريق سكب ماء الأرز في حمامك. حلاوة مضمونة!

إذن، هل أنت مقتنع بهذه الوصفة الموروثة سوف يقنعك ماء الأرز وفوائده قريبًا إذا كنت تعرف حيلًا أخرى مثل هذه.