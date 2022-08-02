فوائد ماء الزعتر للشعريعتبر الزعتر من أشهر النباتات العشبية فِيْ العالم حيث تم استخدامه منذ القدم فِيْ العديد من الحضارات المختلفة مثل البابلية والآشورية والسومرية وغيرها لما له من فوائد صحية متعددة بالإضافة إلى استخدامه فِيْ الشعر، فوائد ماء الزعتر للشعر والتي سنشرحها لك خلال المقال.

فوائد ماء الزعتر للشعر

للزعتر فوائد عديدة للشعر منها ما يلي

يساعد ماء الزعتر فِيْ تقليل تساقط الشعر.

يعالج قشرة الرأس

يحسن نعومة الشعر.

حافظ على فروة رأسك نظيفة عن طريق غسل شعرك بماء الزعتر.

كيفِيْة استخدام ماء الزعتر للشعر

يتميز الزعتر باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم، مما يمنحه دورًا فعالاً فِيْ تنشيط بصيلات الشعر وتحفِيْز نموها، بالإضافة إلى خواصه المطهرة المتعددة التي تساعد على إبقاء الجلد نظيفًا. ماء الزعتر للشعر كالتالي

سماكة ونمو الشعر.

يمكن استخدام ماء الزعتر لتكثيف الشعر وتحفِيْز نمو الشعر عن طريق نقع كَمْية من الزعتر فِيْ الماء المغلي لمدة 24 ساعة، ثم ترشيحها جيدًا واستخدام الماء لشطف الشعر.

يحسن نعومة ولمعان الشعر.

تستخدم هذه الوصفة لتعزيز نعومة الشعر والمحافظة على صحة فروة الرأس، ويمكنك تحضيرها بالطريقة التالية

المكونات

2 كوب ماء مغلي.

نصف ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف.

نصف ملعقة كبيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير

خذ وعاء زجاجي وأضف إكليل الجبل المجفف والزعتر.

نغلي الماء ثم نضيف الأعشاب ونتركها معًا طوال الليل.

بعد ذلك نقوم بتصفِيْة الماء ووضعه فِيْ وعاء آخر ثم نضعه على الشعر ونشطفه جيداً.

علاج قشرة الرأس

كَمْا ذكرنا يحتوي ماء الزعتر على نسبة عالية من المطهرات والفطريات والجراثيم مما يجعله يلعب دورًا مهمًا جدًا فِيْ الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من القشرة، ويمكنك تحضير ماء الزعتر للتخلص من القشرة على النحو التالي

المكونات

ماء.

5 ملاعق كبيرة من الزعتر.

طريقة التحضير