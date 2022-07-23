فوائد مغلي البقدونس للالتهابات وطريقة تحضيره ، يعتبر المكان البقدونس الذي يرجع اليه اصوله هو جنوب افريقيا ، وهو تابع لأسرة الخيمية التي تحتوي أيضاً على الجرجير، وهو من الأعشاب التي نجحت في الحصول على شهرة كبيرة وبارزة منذ القدم ، وكما ان المشهور انها ذا أهمية تناوله بشكله العشبي ، يبقى أيضاً لشرب مغلي البقدونس مجموعة فوائد كبيرة وكثيرة وهي من اعظم الفوائد العشبية في العالم .

فوائد البقدونس المغلي للالتهابات

هناك العديد من فوائد البقدونس المسلوق للالتهابات بشكل عام والتي سنشرحها لكم من خلال الآتي

يحتوي البقدونس على فيتامين سي وهو من العناصر التي تساعد في التخلص من الالتهابات وخاصة التهاب المفاصل والتهاب المهبل.

يساعد في التخلص من هشاشة العظام الناتجة عن الالتهابات.

هناك العديد من المركبات في البقدونس التي تساعد في إدرار البول، مما يقضي على تكوين البكتيريا في المسالك البولية.

يساعد البقدونس على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم مما يقلل من الإصابة بحصوات الكلى بشكل خاص.

يساعد في منع التهاب الشعب الهوائية، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة.

له دور فعال في التخلص من التهابات الجهاز التنفسي.

يساعد على التخلص من الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى.

تستخدم بذور البقدونس كغسول للمهبل عن طريق غليها بالماء واستخدامها لغسل المهبل مما يقلل من الإصابة بالبكتيريا.

يعتبر البقدونس من مسكنات الآلام بخصائصه الرائعة التي تعمل على التخلص من الشعور بالألم.

فوائد البقدونس لعلاج اعراض التهاب البروستاتا

يعالج احتقان البروستاتا وتضخمها نتيجة الالتهاب.

يقي من الأورام السرطانية في البروستاتا.

يحتوي البقدونس على بعض المواد المهمة، بما في ذلك apigenin، وهو مركب فلافونويد يساعد على منع الالتهاب.

إن تناول كوب من البقدونس المسلوق كل يوم قبل الأكل يحسن صحة البروستاتا.

فوائد البقدونس المغلي في الوقاية من التهابات الكلى

هناك فوائد عديدة للبقدونس المسلوق للكلى، والتي تساعد في التخلص من بعض مشاكل الكلى، وهي كالآتي

البقدونس من النباتات المهمة في التخلص من التهاب الكلى.

يساعد على تفتيت حصوات الكلى.

يساعد في إدارة البول مما يحمي من تكون الحصوات.

يقلل من إفراز الكالسيوم في البول مما يساهم في منع تكون الحصوات.

فوائد البقدونس المغلي لعلاج التهابات الرحم

يساعد في تقليل التهاب الرحم بفضل المكونات النشطة المضادة للالتهابات.

يساعد البقدونس على تحفيز الدورة الشهرية ويؤدي إلى تدفق الدم بشكل أسرع من الرحم.

يساعد على توازن الهرمونات الأنثوية في جسم المرأة، ويقلل من التقلبات المزاجية والتوتر.

يساعد في تقليل آلام الدورة الشهرية الناتجة عن تقلص الرحم ويؤدي إلى الشعور بالراحة بسرعة.

يساعد مسلوق البقدونس على تنظيف الرحم من الداخل مما يؤدي إلى تقليل الشعور بالألم وتحسين صحة الرحم بشكل كبير.

فوائد البقدونس المسلوق للجسم بشكل عام

بعد أن شرحنا فوائد البقدونس المسلوق للعدوى سنشرح لكم أهم فوائده الصحية للجسم بشكل عام وهي كالتالي

يساعد مسلوق البقدونس على التخلص من الوزن الزائد ويساهم في حرق الدهون الزائدة في الجسم.

له دور قوي في تفكك حصوات المسالك البولية حيث يساعد في تفكك حصوات الكلى.

يساعد على التخلص من التهاب اللثة حيث يعمل على التخلص من البكتيريا المتراكمة في الفم.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال والتهاب اللوزتين وخاصة عند الغرغرة بالبقدونس.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

يزيد من المناعة مما يحسن من كفاءة الجسم في مقاومة العديد من الأمراض الناتجة عن نقص المناعة.

يساهم البقدونس في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وعسر الهضم وغيرها.

يساعد في حماية الأوعية الدموية لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، بما في ذلك فيتامين ب وحمض الفوليك وغيرها.

كيفية تحضير مسلوق البقدونس لعلاج الالتهابات

يمكنك تحضير البقدونس المسلوق لعلاج الالتهابات بسهولة باتباع الخطوات التالية

المكونات الطبية مغلي البقدونس

2 كوب بقدونس مفروم ناعماً. ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ساق من الكرفس؛ ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. 2 كوب ماء ورد.

طريقة تحضير البقدونس المسلوق

ضعي جميع المكونات معًا في قدر وضعيها على النار لتغلي لمدة عشر دقائق فقط.

ارفعه عن الموقد واتركه يبرد واحتفظ به في الثلاجة.

اشرب المشروب من وقت لآخر أو أضفه إلى الأطعمة المختلفة حسب رغبتك.

طريقة تحضير شاي البقدونس

يمكنك تحضير شاي البقدونس بطريقة بسيطة باتباع الخطوات التالية

مقادير شاي البقدونس

حفنة من أوراق البقدونس الطازجة. 2 كوب ماء. ملعقة عسل نقي أبيض. ملعقة عصير ليمون.

طريقة عمل شاي البقدونس

اغسلي البقدونس جيداً وقطعيه وضعيه بالماء في قدر على النار حتى يغلي.

ثم خففي الحرارة واتركي الخليط ينضج لمدة عشر دقائق.

يُصفّى البقدونس ويُترك ليبرد تمامًا، ثم يُضاف إليه الليمون والعسل.

اشرب كوبًا إلى كوبين يوميًا. يمكنك الاحتفاظ ببقية الشاي في الثلاجة لاستخدامها لاحقًا.

القيمة الغذائية للبقدونس

يحتوي البقدونس على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم ومنها

الكالسيوم.

حمض الفوليك.

فيتامين ب.

حديد.

مضادات الأكسدة.

الفوسفور.

صوديوم.

البوتاسيوم.

نحاس؛

الزنك.

المنغنيز.

فيتامين سي.

فيتامين أ.

فيتامين ك.

حمض الفوليك.

فيتامين هـ.

الدهون والألياف.

السكريات.

سعرات حراريه.

ماء.

الآثار الجانبية للبقدونس المسلوق

بالرغم من فوائد البقدونس المسلوق للالتهابات، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند الإفراط في استخدام البقدونس، ومن أهمها ما يلي

تجنب البقدونس تمامًا إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى، فقد يحتوي على بعض العناصر الكيميائية التي تشكل خطرًا على مريض الكلى.

قد يؤدي تناول البقدونس بكثرة إلى احتباس السوائل في الجسم بسبب زيادة مستويات الصوديوم.

لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يمكن أن يبطئ تجلط الدم، مما يزيد من النزيف لدى الأشخاص الذين يعانون من سيولة الدم.

لا ينصح بتناول البقدونس المسلوق أثناء الحمل، لأنه قد يؤدي إلى الإجهاض ويزيد من مخاطر التشوهات، لذلك يجب تجنبه.

تجنب استخدام زيت البقدونس على الجلد، حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفح جلدي، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس.

الاستهلاك المفرط للبقدونس المسلوق قد يؤدي إلى فقر الدم أو مشاكل في بعض أجزاء الجسم مثل الكبد والكلى.

قد تحدث تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة على الجلد.

تفاعلات دواء البقدونس

على الرغم من سلامة البقدونس، إلا أنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية عند تناوله بانتظام كطريقة علاجية للوقاية من الالتهابات، على النحو التالي

تناول مغلي البقدونس يمكن أن يتداخل مع الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري، ويزيد من فعاليتها ويؤدي إلى نقص السكر في الدم لدى المريض ؛ لذلك يجب تجنبه عند تناول أدوية السكري.

يتفاعل مع الغليبوريد.

دواء Glimepiride.

الأنسولين.

يتفاعل مع بنتوباربيتال.

يتفاعل مع الوارفارين، مما يؤدي إلى ترقق الدم.

يتفاعل مع مدرات البول مثل الكلورثاليدون والفوروسيميد والكلوروثيازيد.

لا تتناول الأسبرين مع البقدونس، حيث يمكن أن يؤدي إلى الحساسية.

البقدونس يعتبر من احسن الأعشاب من حيث الفوائد الكثيرة التي يحتويها فهو غني بالكثير من الفيتامينات التي تهم الجسم ولقد كان الكثير من الأمم يصفونه على انه العلاجات الفعالة التي تفيد الجسم مقالنا اليوم كان بعنوان فوائد مغلي البقدونس للالتهابات وطريقة تحضيره نسال الله لكم ان تتمتعوا بالصحة الوفيرة والعافية .