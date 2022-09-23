“فوبيا أكتوبر” تهز البورصة الأمريكية.. كَيْفَ انهار داو جونز فِيْ 60 دقيقة

انهارت السوق الأمريكية يوم الجمعة إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ عام فِيْ أقل من ساعتين من التداول، متأثرة بانخفاض مخيف فِيْ مؤشر داو جونز.

جاء ذلك وسط حالة من الذعر من مزيد من الخسائر المتوقعة فِيْ أكتوبر. انخفض مؤشر داو جونز يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 دون 30 ألفًا فِيْ أقل من 60 دقيقة من بدء التداول، وهُو أول مؤشر ينخفض ​​دون المستويات المنخفضة لشهر يونيو، حيث سجل أدنى مستوى جديد للعام الحالي. .

كان الانخفاض فِيْ مؤشر داو جونز بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي، فِيْ بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ما هُو مؤشر داو جونز

مؤشر داو جونز هُو مؤشر صناعي، وواحد من المؤشرات المصممة خصيصًا لأكبر 30 شركة فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، وأقوى مؤشر تم إنشاؤه فِيْ بورصة نيويورك فِيْ 26 مايو 1896، وهُو واحد من أقدم المؤشرات التي تم تطويرها فِيْ مجال الأعمال والسوق المالي منذ نشأته، وحتى يومنا هذا هُو المؤشر الذي يستخدم لمقارنة أسعار الأوراق المالية فِيْ الأسواق المالية.

يعد مؤشر داو جونز من أقدم المؤشرات المستخدمة فِيْ بورصات الولايات المتحدة الأمريكية، وهُو المؤشر الذي نجح وحقق نجاحًا كبيرًا فِيْ الأسواق المالية منذ استخدامه.

أسباب انهِيْار الداو جونز

وتجدر الإشارة إلَّى أن هناك أسباب فنية وراء انهِيْار مؤشر داو جونز، وهذه الأسباب أدت إلَّى انخفاض أسعار الأوراق المالية فِيْ البورصة، مما أدى إلَّى انخفاض قيمتها السوقية، وهذا هُو السبب الفني. سبب قد يعرض الاقتصاد لانهِيْار كبير، بسبب تداول أسعار الصرف، وهُو التراجع الذي حدث بسبب تداولات الأسبوع الماضي، مما أثر بشكل كبير على تراجع مؤشر داو جونز وتراجع قيمته السوقية.

الارتفاع الحاد فِيْ قيمة الدولار

تراجعت الأسواق بقوة يوم الجمعة، مع ارتفاع عَنّْيف فِيْ مؤشر الدولار بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وسط تحذيرات بمزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن S&P 500 سينهِيْ العام عَنّْد 3600.

انخفض مؤشر داو جونز يوم الجمعة دون 30 ألفًا، وهُو أول مؤشر ينخفض ​​دون مستوياته المنخفضة فِيْ يونيو، وسجل أدنى مستوى جديد للعام الحالي، ويأتي ذلك بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي فِيْ ظل بيئة الفائدة المرتفعة.

يظهر “رهاب أكتوبر”

تمر البورصة الأمريكية بحالة قاسية من الأسْهُمْ هذا الشهر، لكن من المعروف فِيْ الأسواق الأمريكية أن شهر أكتوبر مشهُور بحدته، وانهِيْار السوق فِيْه، بحسب تحذيرات متداولي الأسْهُمْ من التقويم. .

وفقًا لمنصة الاستثمار، يقول المحللون إنه لعدة أيام فِيْ أكتوبر 1929، انهارت الأسْهُمْ، وشهدت الإثنين الأسود فِيْ 19 أكتوبر 1987، وانخفض مؤشر داو جونز 554 نقطة فِيْ 27 أكتوبر 1997، فِيْ 1978 و 1979، والجمعة 13 أكتوبر، 1989، خسارة بلغ المؤشر 733 نقطة فِيْ 15 أكتوبر 2008، وخلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 10 أكتوبر 2008، انخفض مؤشر داو جونز إلَّى 1874، بخسارة 18.2٪، وهُو أسوأ انخفاض أسبوعي فِيْ تاريخ المؤشر.

يستخدم تعبير “رهاب أكتوبر” لوصف الظاهرة التي تصيب معظم الأسْهُمْ، وتحدث خلال شهر أكتوبر من كل عام. تتنبأ كوارث السوق بنفسها، لذا يجب أن تكون على دراية بما قد يحدث.