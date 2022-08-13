من فندق رديء الجودة فِيْ منطقة “بائسة” مليئة بليالي الفتيات، تمكنت فورسيزونز من التحول إلَّى واحدة من أشهر سلاسل الضيافة فِيْ العالم.

كلمة السر لهذا التغيير، على الرغم من بداياته المتواضعة، والتي تم تمثيلها فِيْ فندق فِيْ تورنتو، كندا، فِيْ عام 1960، تكَمْن فِيْ Isador Sharp، مؤسس السلسلة.

وُلد رجل الأعمال إيزادور شارب، مؤسس سلسلة فنادق فور سيزونز، فِيْ تورنتو عام 1931 لأبوين بولنديين هاجرا إلَّى كندا، وحصلوا على شهادة جامعية فِيْ الهندسة المعمارية، وبدأ حياته العملية فِيْ عمل والده فِيْ البناء.

بعد بناء فندق لأحد العملاء، ولاحظ نجاحه السريع، قرر Sharp بناء فندقه الخاص.

لكن افتقاره إلَّى الخبرة فِيْ صناعة الفنادق لم يمكّنه من العثور على الشخص المناسب لإقراضه المال الذي يحتاجه فِيْ البداية.

يقول شارب عَنّْ الموقف “لم أستطع فهم سبب عدم رؤية الناس لهذا المشروع كفكرة جيدة. فِيْ المساء بعد العمل، كنت أروج للمشروع، وأتحدث إلَّى الناس ليؤمنوا بالفكرة. واستغرق الأمر خمسة سنوات للعثور على جميع المستثمرين. عَنّْدما يكون لديك شغف، إيمان بفكرة، يمنحك ذلك القدرة على المثابرة “.

ولكن حتى مع المؤيدين، لم يتمكن Sharp من بناء فندقه فِيْ منطقة فاخرة، وبدلاً من ذلك قام ببناء أول فندق فور سيزونز له فِيْ حي فقير بوسط مدينة تورونتو.

يقول “كنت بحاجة إلَّى قطعة أرض، وكانت تلك المنطقة البائسة التي تعمل فِيْها البغايا هِيْ الجزء الوحيد من المدينة حيث يمكنني شراء قطعة أرض بسعر رخيص للغاية”.

على الرغم من موقعه، إلا أن الفندق، الذي تم افتتاحه فِيْ عام 1960، سرعان ما حقق نجاحًا ملحوظًا، وسرعان ما افتتحت Sharp فندقًا ثانيًا.

التوسعات فِيْ غضون عقد

فِيْ غضون عقد من الزمان، توسعت الشركة فِيْ الخارج، وحافظت على معدل بناء فندقين سنويًا.

ولأن الشركة سعت إلَّى وضع فنادقها على رأس قوائم الفنادق الفخمة فِيْ السوق، فقد ظلت أسعار الإقامة فِيْها مرتفعة إلَّى حد ما. لكن Sharp تقول إن الناس سيدفعون دائمًا المزيد مقابل الأماكن الفاخرة وخدمة أفضل.

ويضيف شارب أنه كان يتطلع دائمًا إلَّى تقديم خدمات إضافِيْة للضيوف، حيث كانت فنادقه من أوائل الفنادق التي تقدم الشامبو المجاني للضيوف، بالإضافة إلَّى خدمة الغرف على مدار الساعة، وتنظيف وكي الملابس فِيْ نفس اليوم.

يقول شارب “منذ اليوم الأول وحتى اليوم، كانت الفكرة قائمة على الابتكار”.

ومع ذلك، لم يكن كل شيء سهلاً للقطاع، ووجدت الشركة نفسها تواجه بعض الصعوبات المالية خلال فترة الركود الاقتصادي فِيْ منتصف السبعينيات، وهِيْ الفترة التي أعقبت أزمة النفط عام 1973.

أدت معدلات التضخم المرتفعة الناتجة عَنّْ ذلك إلَّى عدم تمكن فور سيزونز من سداد الأموال التي اقترضتها لبناء فندقها فِيْ فانكوفر بكندا.

فِيْ النهاية، تمكنت Sharp من إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الخاصة بهذا القرض، لكن الخوف على مستقبل الشركة دفعه إلَّى تغيير هِيْكلها المالي.

فِيْ حين أن الشركة فِيْ السابق قامت ببناء ودفع تكاليف الفنادق الخاصة بها، فقد تحولت الشركة إلَّى تشغيل الفنادق التي تم تمويلها وبنائها من قبل الملاك.

بموجب هذه الاتفاقيات، أصبحت الشركة الآن مسؤولة عَنّْ تصميم وإدارة الفنادق الجديدة بالكامل تقريبًا.

التغيير الكبير

حدث التغيير الكبير التالي فِيْ عام 1986، عَنّْدما تم طرح أصول الشركة فِيْ البورصة، حتى اشتراها بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، والأمير السعودي الوليد بن طلال فِيْ عام 2007.

دفع الاثنان 3.8 مليار دولار مقابل حصتهما البالغة 95٪ فِيْ الشركة، والتي تم تقسيمها بالتساوي بينهما، بينما احتفظت Sharp بحصة 5٪ فقط.

استمر Sharp فِيْ منصب الرئيس التنفِيْذي حتى عام 2010، عَنّْدما أصبح رئيسًا لمجلس الإدارة.

سر النجاح الكبير

ووفقًا لتوني بولارد، رئيس جمعية الفنادق الكندية “يُعزى نجاح فورسيزونز إلَّى عامل واحد فقط، إيزادور شارب. لقد كان دائمًا حريصًا على التفاصيل، على وجه التحديد لرغبات ورغبات الضيوف. على مر السنين، تُرجم هذا إلَّى خدمة ضيافة فائقة. الذي أصبح العالم يقدره ويتوقعه فِيْ فنادق فورسيزونز “.

يقول شارب “على مر السنين، عملت ستة أو سبعة أيام فِيْ الأسبوع، لساعات طويلة”.

“فِيْما يتعلق بالتعامل مع الحياة الشخصية وتخصيص الوقت للعائلة، لم أكن دائمًا فِيْ المكان الذي يجب أن أكون فِيْه. ولكن هذه خيارات نتخذها، وفِيْ ذلك الوقت لم يكن لدي النضج أو الاختيار.”

يقول Sharp “لقد كنت محظوظًا لأنني حققت نجاحًا معقولاً”.

من خلال إنشاء تلك الشبكة العالمية من الفنادق التي أصبحت اسمًا مألوفًا، لم يخف Sharp طريقه إلَّى النجاح. يقول إن الأمر كله يتعلق بتقديم أفضل خدمة ممكنة، وهُو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الموظفون سعداء بالفعل.

“يتعلق الأمر بمبدأ واحد يتجاوز الوقت والجغرافِيْا والدين والثقافة. إنها قاعدة ذهبية وهِيْ” أعط الآخرين ما تريدهم منهم أن يفعلوه “. إنها فكرة بسيطة، إذا عاملت الناس جيدًا، بالطريقة التي تريدها لهم “. إذا تعاملت معها، فسوف يفعلون نفس الشيء “.

قد يقول البعض أنه من السهل القول، والأصعب هُو التنفِيْذ. لكن مجلة Fortune صنفت فندق Four Seasons من بين أفضل 100 شركة تعمل فِيْ كل عام منذ أن بدأت المجلة فِيْ نشر تلك القائمة فِيْ عام 1998.

من المعروف أيضًا أن فندق فور سيزونز هُو أحد الشركات التي لديها أقل معدل دوران فِيْ صناعة الفنادق.